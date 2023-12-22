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Gebze'de park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Gebze\'de park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
22.12.2023 - 10:27,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Ersin B. yönetimindeki 28 ABD 642 plakalı panelvan, İsmail Ş'nin kullandığı park halindeki 14 KG 263 plakalı tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle panelvanda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gebze'de park halindeki tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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