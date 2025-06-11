Gebze'de Sokak Hayvanları Ölümünde Soruşturma İzni Verilmedi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gebze Kaymakamlığı, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl meydana gelen hayvan ölümleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kamu görevlisi hakkında "soruşturma izni verilmemesi"ne karar verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı kararda, söz konusu kişilerin görevlerini 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve mesleki etik kurallarına uygun şekilde yerine getirdikleri, hayvan ölümleriyle ilgili herhangi bir kasıt, kusur ya da ihmallerinin tespit edilmediği belirtildi.

AK Partili Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönetimindeki "Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi"nde 11 Ekim 2024 tarihinde öldürülmüş çok sayıda köpek ve kedi bulundu. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkesten hesap soracağız" açıklamasında bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Örgütü, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 90 kişi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü ve sorumlu veteriner hekimler hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

7 kamu görevlisine soruşturma izni verilmedi

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit; Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Muhammet Zahit Sarı, veteriner hekimler Yasin Şahin, Burak Berat Yanık, Emrah Çay; büro memuru Ayşe Melahatnur Mayir; laborant ve veteriner sağlık teknikeri Gamze Aydın ile laborant Hacer Cırıt hakkında "soruşturma izni verilmemesine" karar verdi.

"Herhangi bir kasıt, kusur ya ihmal olmamıştır"

Kararın gerekçesinde, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bir hayvan barınağından ziyade, bölgedeki yaralı ve hasta hayvanlara müdahale edilen bir hayvan hastanesi gibi faaliyet gösterdiği ifade edildi. Bölgede kayıtlı-kayıtsız, sahipli-sahipsiz birçok hayvanın yaralandığı ve hayatını kaybettiği, ölü ve yaralı hayvanların merkeze bırakıldığı aktarıldı.

Yapılan ön incelemede, ölen hayvanlardan hayvanseverler ve kolluk kuvvetleri nezaretinde örnekler alınarak Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderildiği, analiz sonuçlarında ise hayvan ölümlerinin herhangi bir anestezik maddeye bağlı olduğunun net şekilde raporlanmadığı belirtildi.

İncelemede, hakkında işlem yapılan kişilerin görevlerini 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve mesleki etik çerçevesinde yerine getirdikleri, hayvan ölümleriyle ilgili kasıt, kusur ya da ihmallerinin bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Bu nedenle, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 6. maddesi gereğince ilgili kamu görevlileri hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararı alındı.

"Soruşturma izni verilmeli"

HKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi avukat Pınar Akbina Karaman, 7 kamu görevlisi hakkında verilen "soruşturma izni verilmemesi" kararının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulundu. Karaman, itiraz dilekçesinde hayvanların kasten öldürüldüğünü öne sürerek, özetle şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma izni verilmemesi kararında, her ne kadar 'hayvanların ölüm sebeplerinin herhangi bir anestezik maddeden kaynaklandığının net olarak raporlanmadığı' belirtilmiş olsa da, dosyaya sunduğumuz ve olay yerine giden avukatlar tarafından tutulan tutanaklar ile marazi madde gönderme protokolü, iddialarımızı doğrular niteliktedir. Bu protokolde yer alan bilgilerin de yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir."

Karaman, şüpheli kamu görevlileri hakkındaki kararın kaldırılarak soruşturma izni verilmesini talep etti.