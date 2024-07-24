Gebze'deki Geri Dönüşüm Atölyesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gebze'deki Geri Dönüşüm Atölyesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Plastik malzemelerin ayrıştırıldığı alanda çıkan yangın, diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

24.07.2024 17:03
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitli Mahallesi'ndeki atölyede plastik malzemelerin ayrıştırıldığı açık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

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