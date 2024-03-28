Gebze\'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili 7 sanığın yargılanması devam ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasına ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, servis aracı şoförü tutuklu sanık Mehmet Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları ile öğrencilerin eğitim gördüğü lisede servis denetimi için oluşturulan kuruldan sorumlu 2 öğretmen hazır bulundu.
Tanık öğretmen Şenol B. eğitim yılı öncesinde öğretmenlerle yapılan toplantıda alınan kararla 3 öğretmenin servis denetiminden sorumlu kurula dahil olduğunu ve kazadan önce ekim ayında ilk denetimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kendilerine denetim için form verildiğini, 11 servis aracını aralarında paylaşarak denetlediklerini aktaran Şenol B, denetimin ardından formları okul müdürüne verdiklerini, kendilerinin işlem yapabilme hükümlülüklerinin olmadığını anlattı.
Kazadan önce okuldaki denetim komisyonunda bulunan tanık müdür yardımcısı İbrahim Ali Ç. ise kendilerine denetimlerle ilgili herhangi bir yetkilinin veya kurumun eğitim vermediğini, denetleme ekibi olarak sorumlu oldukları kişinin okul müdürü olduğunu dile getirdi.
İbrahim Ali Ç. kendilerine olay günü başka bir sürücünün araçta çalıştığı bilgisinin verilmediğini belirten İbrahim Ali Ç. "Okul müdürü benden servis araçlarının plakalarını, şoförlerini ve kimlik bilgilerini öğrenmemi ardından da astsubaya göndermemi istedi. Ben de servis firmasının okuldaki temsilcisi Seyfettin beyden listeleri aldım. Astsubaya gönderdim. Ancak gönderdikten sonra jandarmanın herhangi bir denetim yaptığını görmedim." diye konuştu.
Olay tarihinde 2 yıldır idarecilik yaptığını, denetimlerle ilgili fazla bilgisinin olmadığını söyleyen İbrahim Ali Ç, "Denetimleri 1 ay arayla yapmayı planlamıştık. İlk denetimin ardından kaza oldu. Şu anda okulda müdür yardımcısı değilim, ayrıldım." dedi.
Öğrenci ve ailelerinin avukatları da denetimlerin düzenli yapılmadığını savunarak, olayla ilgili bütün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Öğrencilerin aileleri de sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Beste Aslan ise suçun sadece müvekkilinde olmadığını savunarak, suçlular kimse onların da yargılanmasını talep etti.
Aslan, müvekkilinin etkisinde olduğu uyuşturucunun kazaya sebebiyet vermediğini, aracın fren sisteminin bozulduğunu, kazada uyuşturucunun etkisinde olmayan birinin bile aracı durduramayacağını iddia ederek, bir bacağını kaybettiği için sağlık sorunları yaşadığını belirttiği müvekkili için tahliye ya da ev hapsi talebinde bulundu.
Sanık Mehmet Ö. de ağlayarak çocuklar için üzgün olduğunu, pişmanlık duyduğunu söyleyerek, avukatının söylediklerine katıldığını beyan etti.
Mahkeme heyeti, gerekli bilgilerin mesaj atılarak iletildiği astsubayın tanık sıfatıyla dinlenilmesi için ilgili makamlara yazı yazılmasına, eksikliklerin giderilmesine, İlçe Milli Eğitim Müdürünün duruşmaya getirilmesiyle ilgili talebin değerlendirmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Gebze ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.
Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.
Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.
Servis aracı şoförü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili 7 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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