Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika
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Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

01.07.2026 10:09
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Gebze'de düzenlenen NATO karşıtı protestoda, alana gelen cübbeli ve sarıklı bir kişi ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken, çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen NATO karşıtı protesto sırasında tansiyon yükseldi. Eylemin sürdüğü sırada alana gelen cübbeli ve sarıklı bir kişi ile protestocular arasında sözlü tartışma yaşandı.

GERGİNLİK KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Görüntülerde, tarafların birbirlerine tepki gösterdiği, kalabalığın çevrelerinde toplandığı ve zaman zaman itişmelerin yaşandığı görüldü. Yaşanan gerginlik nedeniyle protesto alanında kısa süreli arbede çıktı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Arbedenin büyümesini önlemek için çevrede bulunan bazı kişiler tarafları ayırmaya çalıştı. Görüntülerde, olayın ardından protestonun kaldığı yerden devam ettiği görüldü.

Olayla ilgili yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güncel, Gebze, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'deki NATO protestosunda büyük gerginlik! Ortalık bir anda karıştı - Son Dakika

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