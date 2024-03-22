Gece nüfusu 10 bine çıkan 83 seçmenli mahallede muhtarlık için 3 aday yarışıyor
Nüfusu 96, seçmeni 83 Kaleiçi'nin Tuzcular mahallesi için 3 muhtar adayı seçim yarışına başladı
Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin:
"8 aza, adayın kendisi, varsa eşi, toplam 10 oy yapıyor. Dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır"
ANTALYA - Antalya'nın tarih ve turizm noktası Kaleiçi'nde akşam ve gece saatlerinde nüfusu 10 bine çıkan 96 nüfuslu bir mahalle, 83 seçmeniyle yerel seçimlere girecek. Mahallenin muhtarlığı için ise 3 aday yarışırken, 30'a yakın oy alan seçimin galibi olacak. Kaleiçi'nde yer alan en az nüfuslu mahallenin muhtarı "8 aza, adayın kendisi, varsa eşi, toplam 10 oy yapıyor. Dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır" dedi.
Turizmin ve tarihin merkezi noktasında yer alan 4 mahalleli Kaleiçi'nde, yaz aylarında akşam ve gece nüfusu 10 bine çıkan 96 nüfuslu Tuzcular Mahallesi, 83 seçmenle 31 Mart Yerel Seçimleri'ne girecek. Özellikle işyerleri ve eğlence mekanlarının fazla olduğu mahallede, ikamet sayısı ise oldukça az olması dikkat çekiyor. Mahallede, siyasi partilerin yarışının yanı sıra en çok çekişme ise muhtar adayları arasında yaşanacak. Tuzcular mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtarla birlikte toplam 3 adayın girdiği yarışta, 83 oydan yeterli oyu alan zafere ulaşacak.
"Azalar, adayın kendisi varsa eşi hariç dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır"
Kaleiçi'nin Tuzcular, Barbaros, Selçuk ve Kılıçarslan olmak üzere 4 mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin, en küçük mahallenin Tuzcular olduğunu ve 83 seçmenin yer aldığını söyledi. Tüm seçmenleri tanıdığını ve ili dışlı olduklarını aktaran Çetin, yaz aylarında yerli halkın yaylalara gittiğini ancak mahallenin nüfusunun turizm ve eğlence mekanları olması nedeniyle 10 bini bulduğunu kaydetti. Muhtarlık seçiminde 2 rakibinin olduğuna işaret eden Çetin, "8 aza, adayın kendisi, varsa eşi, toplam 10 oy yapıyor. Dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır" dedi.
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