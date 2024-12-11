Geleceğin Eğitimi Konferansı İstanbul'da Başladı

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7'nci Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı başladı

"Yapay zeka kişiselleştirilmiş yükseköğretim modelinin önünü açtı"

İSTANBUL - İstinye Üniversitesi, Dünya Sanat ve Bilim Akademisi WAAS ve Dünya Üniversite Konsorsiyumu iş birliği ile düzenlenen, 7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Konferans 10 Aralık'ta "Küresel Yüksek Öğrenimdeki Zorluklar ve Fırsatlar" oturumu ile başladı.

İstinye Üniversitesi, 10-12 Aralık tarihleri arasında 7. Uluslararası Geleceğin Eğitimi Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Dünya Sanat ve Bilim Akademisi WAAS ve Dünya Üniversite Konsorsiyumu iş birliği ile düzenlenen, İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yüz yüze ve çevrimiçi webinar olarak gerçekleşmekte olan konferansa dünyanın saygın bilim insanları ve UNESCO yöneticileri katılıyor. Konferansın ilk günü "Küresel Yüksek Öğrenimdeki Zorluklar ve Fırsatlar" oturumu ile başladı. Konferans bugün ve yarın da devam edecek. Konferansın açılış oturumunda Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Başkanı Garry Jacobs, UNESCO Eski Genel Direktörü Irina Bokova, Dünya Üniversite Konsorsiyumu Başkanı Ralph Wolff, WAAS Genel Müdürü Grant Schreiber, İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ve Tıp Fakültesi Dekanı Türker Kılıç konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Değişimlere ayak uydurmalı ve onların olumlu sonuçlarını hayatımıza kazandırmalıyız"

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yaptığı konuşmada, "Özellikle son çeyrekte hızlı bir değişim süreci yaşıyoruz. Konular, algılar, hedefler, teknolojiler ve uygulamalar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişimlere ayak uydurmalı ve onların olumlu sonuçlarını hayatımıza, eğitim sistemimize ve sosyal yapımıza kazandırmalıyız. Olası riskleri azaltmak ve hızlı bir ilerleme sağlamak için yükseköğretim için doğru tahminler, yeniden planlamalar ve yeni eylem planları yapılması gerekiyor. Birkaç yıl önce UNESCO, yükseköğretimin geleceğini 2050'ye kadar öngören bir belge yayınladı. Belge, yükseköğretim kurumlarının geleceğe yönelik birçok konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtiyor. Bu konferansta UNESCO vizyonu doğrultusunda birçok konuda önemli konuşmalar ve tartışmalar olacak. Bu etkinliğe katkı sunan herkese, özellikle değerli konuşmacılara, üyelerimize, dekanlarımıza ve üniversite personeline teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu önemli toplantı, bu yeni bilimin yeni eğitim anlayışımızı nasıl şekillendirdiğiyle ilgili"

Konferansın yeni bilimin yeni eğitim anlayışımızı nasıl şekillendirdiğiyle ilgili olduğunu belirten İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yaşam birlikte üretilen maddelere dayanmıyor, bilginin kendisi yaşamın temelini oluşturuyor. ve bu tabii ki eğitimle ilgili bir şey. Yaşamın kendisini oluşturan malzeme olarak bilginin ana kavramıyla ilgileniyoruz. Şimdi yeni bilim metodolojisi çağındayız ve yeni kavramımız tümevarım değil, tümdengelim değil, aslında yaşamın temeli olan bilginin kendisi arasındaki karşılıklı bağlantıdır. Dolayısıyla bu önemli toplantı, bu yeni bilimin yeni eğitim anlayışımızı nasıl oluşturduğu ile ilgilidir. Neden burada olduğumuzun ana amacı da bu. Ana soru, nasıl daha iyi ve daha güzel bir dünya oluşturabiliriz? Bilimin yeni metodolojisi yaşamın temel taşının atom değil de enformasyon olduğu bilinci ile geliştirilmelidir. Yaşamın temel taşı olan bilgiye yaklaşımımız değiştiğinde geleceğin eğitimi şekillenecektir."

"Dünya değişiyor ve bizim de bu değişimlere ayak uydurmamız gerekiyor"

Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Başkanı Garry Jacobs, eğitim sisteminde gerekli dönüşümlerle ilgili konuştu: "WAAS Dünya Sanat ve Bilim Akademisi'nin kurucusu Einstein, sorunların onları oluşturan düşünce tarzıyla çözülemeyeceği ifadesiyle çok ünlüydü. O halde, sorunları çözdüğümüz kadar hızlı oluşturuyor gibi görünüyoruz. Dolayısıyla sadece daha fazla eğitime değil, aynı zamanda daha yüksek bir eğitim seviyesine, kendimiz ve içinde yaşadığımız dünya hakkında daha yüksek bir bilgi ve anlayış seviyesine ihtiyacımız var.

Günümüz gençliğinin karşılaştığı zorluklar, bu kadar hızlı değişen bir dünyada daha iyi bir gelecek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyle nasıl başa çıkacağımız, nasıl özümseyeceğimiz, bunlara nasıl erişeceğimiz ve bunları nasıl öğreneceğimizdir. Çünkü yapay zekanın güçlerini ve onu nasıl doğru kullanacaklarını öğrenmeyenler geride kalıyorlar. İster 25, ister 40, ister 50 yaşında olsunlar, hızla yetişmeye çalışmak zorundalar. Çünkü dünya değişiyor ve bizim de bu değişimlere ayak uydurmamız gerekiyor. Eğitim sadece sahip olduğumuz en güçlü araç değil, aynı zamanda günümüzde, toplumsal alanda en büyük zorluklarla da karşı karşıya. Bugün bilginin artan hızıyla birlikte eğitimdeki hızlı değişimlere nasıl ayak uyduracağız, burada bu konuları gündeme getiriyorum. Üniversiteye bizi davet ettiği için ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen akademisyenlerinize katkılarından dolayı minnettarız. Dünyanın, gerçekten daha fazla öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi arzulayan herkesin erişimine açık olacak küresel bir eğitim sistemi oluşturmasını istiyoruz."

"Adil Kaliteli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme 7. WAAS Konferansı'nın ana odak noktasını oluşturuyor"

UNESCO Eski Genel Direktörü ve FWAAS üyesi Irina Bokova, eğitimin geleceği için 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan "Adil Kaliteli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme"nin, 7. WAAS Konferansı'nın ana odak noktası olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Eğitim dünyadaki herkes için erişilebilir olmalı ve bu da dünyadaki pek çok dilde mevcut olması gerektiği anlamına gelir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Dünya Akademisi'nin meslektaşlarına, üyelerine ve ortaklarına yönelttiği soru budur ve biz de buraya sizlerle tartışmak ve keşfetmek, şimdiye kadar kimsenin cevap verdiğini sanmadığım zor bir soruyu soran birçok farklı alandan uzmanın görüşlerini duymak için geldik. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, yükseköğretimde radikal bir devrim için fırsatların ilk kez şimdi mümkün olduğuna inanıyoruz. Bilgiyi gelecek nesillere aktarma imkanına sahibiz. Gelişen teknolojinin de bunu mümkün kıldığına inanıyoruz. Burada olmak büyük bir zevk. Üniversiteye bu toplantıya ev sahipliği yaptığı için tekrar teşekkür ediyorum."

"Yapay zeka teknolojisiyle birlikte küresel ekonomi ve eğitim çok hızlı bir şekilde dönüşüyor"

Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin sadece yüzde 17'sine ulaşılabildiğini belirten Dünya Üniversite Konsorsiyumu Başkanı Ralph Wolff, "Dünyada okuma yazma bilmeyen 800 milyon insan, internete erişimi olmayan 2.2 milyon insan var. Teknolojiden bahsettiğimiz için eşitlikten bahsediyoruz, fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Yarım kalmış pek çok iş var. Bence Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin dört numaralı hedefini yeniden teyit etmemiz gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından toplanan Geleceğin Zirvesi'nde tam bir değerlendirme yapıldı. Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin sadece yüzde 17'sine ulaşılmış durumda. Bunların her birinin bugünkü tartışmamızla büyük bir ilgisi olduğunu belirtmek isterim. Artık yapay zeka teknolojisiyle birlikte ekonomilerin çok hızlı değiştiğini ve becerilerin çok hızlı değiştiğini biliyoruz ve eğitim de bu değişime ayak uyduracak şekilde değişmeli. Bugünlerde üniversitelere, siz gençleri eğitmek, onları yaşam boyu öğrenme ve eğitimle toplumlara kazandırmak gibi toplumsal sorumluluklarıyla bir kez daha bakmalıyız. Umarım yapay zekanın katkısını ve nasıl muazzam fırsatlar sunduğunu daha fazla tartışma fırsatımız olur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan WAAS Geleceğin Eğitimi Konferansı, çevrimiçi katılımların yer aldığı paralel oturumlarla devam etti ve birbirinden farklı başlıklar ele alındı. Konferans 12 Aralık Perşembe akşamı sona erecek.