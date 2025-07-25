Geleceğin Kadın Kaptanları Van Gölü'nde Staj Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Geleceğin Kadın Kaptanları Van Gölü'nde Staj Yapıyor

25.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Piri Reis Lisesi öğrencileri, Van Gölü'nde staj yaparak kaptanlık hayallerini gerçekleştiriyor.

Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Nisa Ersevinç ve Nisa Genç, Van Gölü'nde sefer yapan deniz otobüsünde staj görerek geleceğin başarılı kadın kaptanları olmak için çaba gösteriyor.

Çocukluk arkadaşı olan ve aynı sınıfta eğitim gören 17 yaşındaki Ersevinç ile Genç, Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki deniz otobüsünde staj yapıyor.

Okulda öğrendikleri bilgileri Van Gölü'nün mavi sularında pekiştiren öğrenciler, Van İskelesi'nden Akdamar Adası'na sefer yapan deniz otobüsünün kaptanlarından mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Haftanın 5 günü seferlere çıkarak dümen kullanma, halat bağlama konusunda becerilerini geliştiren, teknik bilgileri öğrenen kadın kaptanlar, yolculara da can yeleği kullanmanın önemi ve güvenlik önlemleri hakkında bilgiler aktarıyor.

Öğrencilerden Nisa Ersevinç, AA muhabirine, okulda da meslekte de kadınların sayısının yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

Mesleğin zor olduğunu fakat bu zorluklara rağmen kaptan olmak istediğini ifade eden Ersevinç, "Ben ve arkadaşımın hedefleri var. Bütün zorlukları göze alarak bu mesleği seçtim. Hedefim ilk önce polis olmaktı fakat mesleğimi tanıdıkça fikrim değişti. Mesleğime sıkı sıkı bağlıyım." dedi.

Hedefinin yurt dışında kadın kaptan olarak çalışmak olduğunu belirten Ersevinç, "Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki deniz otobüsünde stajımızı yapıyoruz. Kaptanlarımız bize bütün bilgi ve tecrübelerini aktarıyor, her şeyi öğretiyor. Daha önce 40 günlük stajımızı tamamlamıştık. Şimdi de 6 ay boyunca Van Gölü'nde dümen başında olacağız. Hedefim uzak yol vardiya zabiti olmak. Hem mesleğimi en iyi şekilde yapmak hem de örnek olmak istiyorum." diye konuştu.

"Mesleği öğrendikçe sevmeye başladım"

Stajyer öğrenci Genç ise arkadaşının tavsiyesiyle Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih ettiğini dile getirdi.

Daha önce farklı bir okulda eğitim gördüğünü anlatan Genç, "Okula başladığımda mesleği bilmiyordum fakat tanıdıkça sevmeye başladım. Şu an Van Gölü'nde stajımızı yapıyoruz. Seferlerimiz çok güzel geçiyor, sürekli adaya yolcuları götürüyoruz." diye konuştu.

Staj süresince kaptanların verdiği bilgiler sayesinde kendilerini geliştirdiklerini belirten Genç, "Kaptanımız bize teorik ve pratik bilgilerin tamamını öğretiyor. Yolcularla ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. İlerde mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Denizcilik alanında çok fazla kadın kaptan yok, arkadaşımla bu konuda çok hevesliyiz." ifadelerini kullandı.

"Önü açık bir meslek fakat severek yapılması gerekiyor"

Deniz otobüsünün kaptanı Abdulselam Selami Tekdur ise 2005'ten bu yana belediye bünyesinde kaptanlık yaptığını söyledi.

Kentteki denizcilik kültürünün eskiye dayandığını ifade eden Tekdur, şöyle konuştu:

"Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldığı günden bu yana her yıl öğrenciler staj yapmaya geliyor. Biz de elimizden geldiğince bildiklerimizi öğretiyoruz. Sefere çıktığımızda stajyerlerimiz bizimle geliyor. Daha önce de staj gören kadın kaptanlar oldu ve şu anda uluslararası sularda, liman başkanlıklarında çalışanlar var. Önü açık bir meslek fakat severek yapılması gerekiyor. Şu anda 2 stajyer kız öğrencimiz var, oldukça hevesliler. Gemiciliği seviyorlar, inşallah ilerde iyi bir kaptan olarak hizmet ederler."

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Denizcilik, Piri Reis, Van Gölü, Eğitim, Güncel, Kadın, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin Kadın Kaptanları Van Gölü'nde Staj Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:29:39. #7.11#
SON DAKİKA: Geleceğin Kadın Kaptanları Van Gölü'nde Staj Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.