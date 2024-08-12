Gelecek Partisi AK Parti'ye katılma iddiaları reddedildi - Son Dakika
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Gelecek Partisi AK Parti'ye katılma iddiaları reddedildi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi’nin AK Parti’ye katılacağına ilişkin iddiaları reddetti. Özdağ, ANKA Haber Ajansı'nın konuya ilişkin sorusunu, "Bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız" diyerek yanıtladı.

12.08.2024 15:16
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddiaları reddetti. Özdağ, ANKA Haber Ajansı'nın konuya ilişkin sorusunu, "Bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız" diyerek yanıtladı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin "Görüşmeden haberim var bilgim dahilinde. Cumhurbaşkanlığı makamında kim olursa olsun davete icabet ettiğini ve edeceğini" açıklamasında bulunmuştu.

Davutoğlu'nun bu açıklaması, kamuoyunda "Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçişlerin olacak" şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına yapmış olduğu açıklamalar ise bu iddiaları tekrar gündeme getirdi. Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Yamalı, "Ahmet Davutoğlu'nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. AK Parti'ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz, özellikle 'muhafazakar camiadaki bölünmeyi nasıl toplarız, bu dağınıklığın nasıl üstesinden geliriz' diye herkesle konuşuyoruz" dedi.

Selçuk Özdağ: "Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye katılacağına yönelik çıkan iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Özdağ, konuya ilişkin, "Biz bulunduğumuz yerdeyiz, muhalefet yapmaya devam ediyoruz. Ciddi bir operasyonla karşı karşıyayız" dedi.

Medyada yer alan "Gelecek Partisi'nden bazı isimlerin AK Parti'ye geçeceğine" yönelik iddialarla ilgili konuşan Özdağ, "5 kişi AK Partiye gidiyor diye haberler çıkıyor. En son benim adıma da çıktı ama arayıp bana soran yok" dedi. İddiaları, "Böyle bir şey yok" diyerek reddeden Özdağ, "Biz bir grup kurduk ve çok başarılı bir muhalefet olduk. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu ile görüşecek. Dervişoğlu, genel merkezimize bir iadeiziyarette bulunacak. Görüşmeden sonra ise bir basın açıklaması gerçekleştirecek olan Genel Başkanımız, çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda da bulunacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gelecek Partisi AK Parti'ye katılma iddiaları reddedildi - Son Dakika

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