Gelibolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin 26 Kasım caddesinde bir özel araç ile bir motor çarpıştı. Çarpışma sonrası motordan savrulan A.Y. yere savruldu.

Kaza sonrası olay yerine sağlık kipleri ve polis yönlendirildi. Polis güvenlik tedbirlerini alırken yol trafiğe bir süre kapatıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.Y Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araç sürücüsü R.H de ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Yaralı A.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.