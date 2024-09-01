Çanakkale'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kadınların bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve toplumda daha görünür hale gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu üçüncü kez yapıldı. Etkinliğe katılanlar hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyerek pedal çevirmek için Gelibolu balıkhane meydanında toplandı. Tur, Gelibolulu Süslü Kızçelerin rengarenk bisikletleriyle çarşı merkezden sahile inerek Feneraltı Mevkisine kadar sürdü.

01.09.2024 12:46
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kadınların bisikletli ulaşımı tercih etmesini teşvik etmek ve toplumda daha görünür hale gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu üçüncü kez yapıldı.

Etkinliğe katılanlar hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyerek pedal çevirmek için Gelibolu balıkhane meydanında toplandı.

Organizasyonu üstlenen Tuğba Diner, tur başlamadan önce yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Bu süslü kadınlar bisiklet turu. Türkiye'de 12 yıl önce başladı bir Tarih öğretmeni Seda Gür tarafından. Şu anda 32 ülke ve yüzlerce şehirde yapılıyor. Bu sene burada Gelibolu'da üçüncü kez yapıyoruz ve Süslü Gelibolu Kızceleri Bisiklet Turu. Birazdan sürüşe başlayacağız. İklim krizine karşı, kadın erkek eşitliğine karşı, kadınların toplumdaki yeri ve gücüne karşı bir sürüş hareketi diyebiliriz.

Bu açıklamanın ardından Gelibolulu Süslü Kızçeler, rengarenk hem kendilerini, hem de süsledikleri bisikletleriyle pedal basarak çarşı merkezden sahile inerek varış noktası olan Feneraltı Mevkisine kadar bisikletlerini sürerek etkinliği tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika

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