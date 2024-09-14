Gemerek\'te Badem Hasadı Yapıldı

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde badem hasadı gerçekleştirildi.

Badem üreticisi Duran Korkmaz'ın bahçesinde yapılan hasat programına, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Gemerek Kaymakamı Yusuf Özden, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir katıldı.

Toy, hasadın hayırlı olmasını dileyerek, bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından Toy ve beraberindekiler, badem hasadı yaptı.