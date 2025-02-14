Gemlik Belediye Başkanı Deviren: Deprem Riskine Hazırlık Şart - Son Dakika
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Gemlik Belediye Başkanı Deviren: Deprem Riskine Hazırlık Şart

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, depremlerle başa çıkmanın yollarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı. Gemlik'in aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirten Deviren, şehirde olası afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

14.02.2025 09:21  Güncelleme: 10:22
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıya katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Depremleri engelleyemeyiz, ne zaman olacağını da bilemeyiz ancak yapmamız gereken tek şey, kentimizi olası afetlere hazırlamaktır. Bu doğrultuda, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, dirençli, güvenli ve çağdaş bir Gemlik inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürütülen Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi kapsamında yapılan 'Deprem Tehlike Değerlendirmesi', 'Bina Risk Değerlendirmesi' ve 'Altyapı ve Kamu Bina Risk Değerlendirmesi' toplantısına katıldı.

Başkan Deviren, Gemlik'te yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak, "Gemlik'te her noktada çok kötü sonuçlarla karşılaşıldı. Bu sebeple, Gemlik'in önceliklendirilmesi ve tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu. Deviren, Bursa'nın aktif fay hatları üzerinde kurulu olduğunu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolunun Gemlik'ten geçtiğini vurgulayarak, ilçenin birçok aktif fay tehdidi altında olduğunu belirtti.

Başkan Deviren, "Depremleri engelleyemeyiz, ne zaman olacağını da bilemeyiz ancak yapmamız gereken tek şey, kentimizi olası afetlere hazırlamaktır. Bu doğrultuda, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, dirençli, güvenli ve çağdaş bir Gemlik inşa edeceğiz. Aynı zamanda, kurumlar arası iletişimi güçlendirecek bir yol haritası oluşturarak Gemlik'i daha güvenli ve dirençli bir kent haline getirmek için üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Deviren, Japonya'dan gelen dostlarına teşekkür ederek, Japonya'nın Nanao şehriyle yapılan iş birliğinin örnek olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik Belediye Başkanı Deviren: Deprem Riskine Hazırlık Şart - Son Dakika

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