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Gemlik'te kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Gemlik'te kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli genç, geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personeli, genç için arama çalışması başlattı.

Gemlik\'te kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı
29.12.2023 - 02:23,
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesinde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrılan engelli A.K'nın geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

En son Narlı bölgesinde olduğu öğrenilen A.K'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma personelince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gemlik'te kayıp engelli genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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