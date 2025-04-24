Gemlik'te Müsilaj Sorunu Balıkçıları Vurdu - Son Dakika
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Gemlik'te Müsilaj Sorunu Balıkçıları Vurdu

Gemlik Belediye Başkanı Deviren, müsilaj yüzünden balıkçıların geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

24.04.2025 12:11
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Bursa'nın Gemlik İlçe Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Körfezi'nde müsilajın etkili olduğunu belirterek, "Denizin altında yaşam bitmiş durumda. Müsilaja karşı mutlaka önlem almalıyız. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar artık evlerine ekmek götüremiyor" diye konuştu.

Av sezonunu kapatan Gemlikli balıkçılar, eylül ayından bu yana etkili olan müsilaj nedeniyle denizlerden yeterli verimi alamadı. Müsilajın geçimini balıkçılıkla sağlayanları zor durumda bıraktığını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Müsilaj, insanların görmek istemediği ve doğada yaşamı olumsuz etkileyen bir görüntü ortaya çıkarıyor. Müsilajın çeşitli nedenleri var. Gemlik özelinde durumu değerlendirecek olursak, Karsak Deresi'nin 40 yıl önceki halini bilen biriyim. O dönemde orada canlı balıkların bulunduğunu ve elleriyle balık yakalayanların olduğunu biliyorum. Şu anda denizin dibine bazen dalıyorum ve oradaki canlıların durumunu çok iyi biliyorum. Biz, yaşamı öldürmüşüz. Bunun sorumlusu hepimiziz. Doğayı kirletenlere ses çıkarmayan da bizleriz. Gözümüzü, kulağımızı kapattığımız sürece bu sorunlar devam edecektir. Toplumsal duyarlılığımızın artması gerekiyor" dedi.

'DENİZİN ALTINDA YAŞAM BİTMİŞ DURUMDA'

Geçimini balıkçıkla sağlayan ailelerin çok zor durumda olduğunu belirten Deviren, "İnsanlar, evlerine ekmek götüremeyecek durumdalar. Denizin altında yaşam bitmiş durumda. Bununla ilgili önlemlerimiz almalıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, müsilaj ve alınması gereken önlemler konusunda bir çalışma içerisinde. Orhangazi Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Karsak Deresi'ne akan tüm atıkların önlenmesi gerekiyor. Bu, birlikle başarılabilecek bir şey. Sadece belediyenin değil, derenin içine herhangi bir atık atan herkesin engellenmesi şart. Duyarlı davranarak, Marmara Denizi'ni kurtaracağız. Sadece bununla kalmayarak, Türkiye'de toplumsal bir değişime de örnek olacağız. Balıkçılarımızın evlerine ekmek götürebilmelerini, turizmle geçinen vatandaşlarımızın işletmelerini rahatça açıp hizmet verebilmelerini istiyoruz. Güneşli günler için el birliği şart" ifadelerini kullandı.

'BALIKÇILAR GÜNLERİNİ AĞ TEMİZLEMEKLE GEÇİRİYOR'

Müsilajın eylül ayından bu yana etkisini sürdürdüğünü belirten Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel ise "Müsilaj, Gemlikli balıkçıların denize açılmasını engelledi. Sadece Gemlik değil, Marmara Bölgesi'nin neredeyse tamamında balıkçılar denize çıkamadı. Çok büyük zararlar yaşandı. Balıkçı arkadaşlarımız, günlerini sürekli ağ tamiriyle geçirmek zorunda kalıyor. 2021 yılından bu yana bu soruna karşı önlem alınması için mücadele ediyoruz. İklim değişikliği ve yaşanacak sorunları en başından beri dile getiriyoruz. Müsilajın mayıs ve haziran aylarında daha da artmasını bekliyoruz. Bu aylarda, yüzeye çıkan müsilajı herkes görecek. Eğer gerekli önlemleri almazsak, tablo daha da kötüleşecek. Kontrolsüz şekilde denizlere bırakılan atıkların mutlaka denetlenmesini istiyoruz. Müsilajın önlenmesi önümüzdeki yıl balık verimliliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, deniz ekosistemini korumak ve daha sağlıklı, verimli avcılığı kontrol altına almak amacıyla yayımlanan tebliğe göre balıkçılar, 1 Eylül 2024'te başlayan av sezonunu 15 Nisan itibarıyla kapattı. Yasak, avcılık yapan gırgır ve trol gibi balıkçı gemileri kapsarken, küçük ölçekli kıyı balıkçıları bu yasaktan etkilenmiyor.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa),

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te Müsilaj Sorunu Balıkçıları Vurdu - Son Dakika

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