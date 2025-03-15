Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenen çiftin gelin arabası Togg oldu - Son Dakika
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Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenen çiftin gelin arabası Togg oldu

Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenen çiftin gelin arabası Togg oldu Çeyiz yardımı alan ilk çiftler nikah masasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında çeyiz desteği verdiği ilk çiftler, Başkan Tahir Büyükakın'ın kıydığı...

15.03.2025 19:23
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Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenen çiftin gelin arabası Togg oldu

Çeyiz yardımı alan ilk çiftler nikah masasında

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında çeyiz desteği verdiği ilk çiftler, Başkan Tahir Büyükakın'ın kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdi. Gelin arabası ise yerli ve milli otomobil Togg oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi", Kocaeli'de de büyük ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projeye 2024 yılı itibarıyla Kocaeli'den 14 bin 726 çift başvurdu. Büyükşehir Belediyesi de belirlenen şartları taşıyan çiftlere çeyiz desteği sağlayarak evlilik yolculuklarında yanlarında oluyor.

Destekten yararlanan ilk çiftlerin nikahları kıyıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çeyiz desteği verdiği ilk çiftler, Gebze'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Fatma Çamtepe ve Sergen Güven ile Hacer Dinç ve Sezer Şahin çiftlerinin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı. Genç çiftlerin nikah şahitliklerini ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya üstlendi.

Aile ve yakınlarının katıldığı nikah merasiminde genç çiftlere Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın tarafından hediyeler verildi. Proje kapsamında Elanur İpek Özkaya ve Bahtiyar Saray da yine Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hayatını birleştirdi. Mutluluk ve heyecanın paylaşıldığı nikah gününde gelin arabası yerli ve milli otomobil Togg oldu.

"Aile kurumunu hep beraber kuralım"

Nikah merasiminde genç çiftlere evlilik cüzdanını veren Vali İlhami Aktaş, "Çiftlerin mutluluk içerisinde uzun yıllar aynı yastıkta kocamalarını, yaşlanmalarını ve ömür sürmelerini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde devletimiz, evliliğin desteklenmesi ve aile birliklerinin kurulması noktasında bir çalışma yürütüyor. Bizler de devletimizin bu projesi ile gençlerimizin yanında olmak istedik. Yeter ki gençlerimizin evlenmelerini destekleyebilelim. Çok ihtiyacımız olan aile birliğini ve aile kurumlarını hep beraber kuralım. Güçlendirelim, yaşatalım. Bu anlamda çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

"Tertemiz ve pırıl pırıl bir yuvanız olsun"

Evlenen çiftlere güzel nasihatlerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Allah ellerinizi bu dünyada da ahirette de birbirinden ayırmasın. Hayatımız sadece bu dünyadan ibaret değil. Hem burası var hem de ahireti var. Ahiret yurdunda da bu evlilik sizin mutluluğunuza vesile olsun. Öyle bir güzel yuvanız olsun ki, aynı Peygamberimiz Hz. Muhammet ile Hz. Hatice'nin, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın, Hz. Adem ile Havva'nınkine benzesin. Tertemiz ve pırıl pırıl bir yuvanız olsun. Böyle sizler gibi pırıl pırıl yavrularla yuvanız şenlensin. Çok sayıda evladınız olsun. İnşallah onların da sizin de bahtınız yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

"En az 3 tane evladınız olsun"

Genç çiftleri tebrik ederek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, "Helal süt emmiş hayırlı evlatlar yetiştirin. Siz de bayrağı onlara verin. Çünkü bunu yapmazsak o zaman vatan, bayrak, toprak veya devlet konuşulmaz hale gelir. O yüzden rabbim bir tane anne için, bir tane baba için. Bir tane de vatanımız için en az 3 tane evlat nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Çeyiz destek paketi hediye ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl 2 bin çeyiz paketinin evlenen çiftlere verilmesi planlanıyor. İçerisinde televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve set üstü ocağın bulunduğu çeyiz destek paketi" evlenen çiftlere Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye ediliyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Yerel Yönetim, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç çiftlere büyük destek: Çeyiz paketiyle evlenen çiftin gelin arabası Togg oldu - Son Dakika

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