Genç KADEM, Filistin için oturma eylemi düzenledi - Son Dakika
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Genç KADEM, Filistin için oturma eylemi düzenledi

Genç KADEM, Filistin için oturma eylemi düzenledi

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM, Sultanahmet Meydanı'nda Filistin için oturma eylemi düzenledi. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden Genç KADEM üyeleri, Alman Çeşmesi yakınındaki alanda toplandı. Oturma eylemi yapan gruptakiler, tuvallere resim de çizdi. Uluslararası wushu şampiyonlukları bulunan Necmettin Erbakan Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Mehmet Demirci ve Ravzanur Şahin de eyleme katıldı. Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz, Gazze'de yaşananlara tepkisini, kariyerinde elde ettiği başarılarıyla dile getirdiğini söyleyerek, 'Oradaki çocukların vermiş olduğu mücadelenin milyonda birini biz vermiyoruz, bunun farkındayız. Füzelere, tanklara, toplara, uçaklara göğsümüzü siper etmiyoruz. O yüzden aciziz. Canımızı ortaya koyamasak da malımızla, kariyerimizdeki başarılarımızla sesimizi çıkarıyoruz. Birazcık insanlığımız varsa, zaten tepki göstermek zorundayız.' dedi.

18.05.2024 17:07
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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM, Sultanahmet Meydanı'nda Filistin için oturma eylemi düzenledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden Genç KADEM üyeleri, Alman Çeşmesi yakınındaki alanda toplandı.

Oturma eylemi yapan gruptakiler, tuvallere resim de çizdi.

Uluslararası wushu şampiyonlukları bulunan Necmettin Erbakan Akyüz, Zeynep Makbule Akyüz, Mehmet Demirci ve Ravzanur Şahin de eyleme katıldı.

Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz, Gazze'de yaşananlara tepkisini, kariyerinde elde ettiği başarılarıyla dile getirdiğini söyleyerek, "Oradaki çocukların vermiş olduğu mücadelenin milyonda birini biz vermiyoruz, bunun farkındayız. Füzelere, tanklara, toplara, uçaklara göğsümüzü siper etmiyoruz. O yüzden aciziz. Canımızı ortaya koyamasak da malımızla, kariyerimizdeki başarılarımızla sesimizi çıkarıyoruz. Birazcık insanlığımız varsa, zaten tepki göstermek zorundayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç KADEM, Filistin için oturma eylemi düzenledi - Son Dakika

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