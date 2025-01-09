Genç Kadın Girişimci Koyun Yetiştiriciliğine Adım Attı

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Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Melike Mendaş, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2019'da mezun olan Mendaş, 2023'te "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bu sayede kendisine verilen hibe desteğiyle 76 koyun alan Mendaş, devlet desteğiyle başladığı besicilikte koyun sayısını 200'e çıkardı.

Babası ve bir çalışanıyla özenle baktığı hayvanlardan elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sunan Mendaş, işletmesini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Mendaş, AA muhabirine, devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istediğini söyledi.

Proje sayesinde aldığı koyunların sayısını artırdığını anlatan Mendaş, "Şu an 200 koyunum var. Doğumlar başladı. Hayvanlarımın sayısını daha da artırmayı hedefliyorum. Ekonomiye katkı sağlamak istiyorum. Otlu peynirimiz meşhur. Koyunlardan elde ettiğimiz sütle yaptığımız peyniri ve erkek kuzuları satıyoruz. Hayvancılığın zorluklarının yanında birçok güzelliği de bulunuyor. Gençlerimizin bu tür projelere başvurmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Hayvan varlığını artırmayı hedefliyoruz"

Mendaş'ı ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genç girişimcinin güzel başarı hikayesinin olduğundan bahseden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında özellikle ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun gençlerimize çok önemli hibe desteği veriliyor. İlimizde 2 yılda 56 gencimiz bu projeden faydalandı. 10 milyon lira hibe desteği verildi. Melike kardeşimiz de bunlardan biri. Hibe desteğiyle aldığı hayvanlarının sayısını artırmış. Van'da 3 yıl içinde hayvancılıkla ilgili 558 milyon lira hibe desteği verdik. Yetiştiricilerimize 212 bin koyun dağıttık. İlimizdeki 3,5 milyon olan küçükbaş hayvan varlığını 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayıya Melike gibi kardeşlerimizle ulaşacağız. Kendisiyle gurur duyduk."