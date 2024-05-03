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Genç kadın her diktiği ağaca bir hatıra bırakıyor

HATAY - Hatay'da "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde ağaç dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikimine katılan ve her diktiği ağaca hatıra bırakan Şeyma Ayşe Kaya, proje çerçevesinde diktiği ağaca hatıra olarak bilekliğini braktı.

Türkiye genelinde orman yangınlarının önlenmesi ve yangın sayılarının azaltılması amacıyla düzenlenen "Orman Benim" kampanyası çerçevesinde vatandaşlar, Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karahüseyinli Mahallesinde bir araya geldiler. Proje kapsamında toplanan katılımcılar, burada çöp topladı, yangına yol açabilecek çalıları budadı. Vatandaşlar, gelecek nesillere nefes olacak fidanları toprakla buluşlturdu.

Gerçekleştirilen fidan dikimine katılan ve her diktiği fidana bir hatıra bırakan Şeyma Ayşe Kaya(28), " Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Orman Benim projesi kapsamında, Kara Hüseyin'in bölgesine fidan dikimi gerçekleştirdik. Ben kendim her diktiğim fidana kendimden bir hatıra bırakmayı çok seviyorum bugün de dikmiş olduğumuz fidana kendimden bir hatıra olarak bilekliğimi bıraktım" İfadelerine yer verdi.

"Orman Benim" adlı projesi kapsamında İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, Belen Kaymakımı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun Orman İşletme Müdürü Abubekir Yaylagül ve öğrenciler katılım sağladı.