Genç Kıza Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Kıza Çarpan Sürücü Tutuklandı

Genç Kıza Çarpan Sürücü Tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darıca'da Aslı Kara'ya çarpıp üzerinden geçen sürücü tutuklandı, ailesi cinayete teşebbüs diyor.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), – KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptıktan sonra durup tekrar hareket ederek üzerinden geçtiği Aslı Kara (17), tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Kazanın ardından adli kontrolle serbest bırakılan sürücü Sertaç Demir, savcılığın itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, tutuklanırken, genç kızın ablası Aysel Kara ise kardeşini ezen sürücüye tepki göstererek, "Birinci çarpmasıyla kazadır diyebilirdik, ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor, bu bizim için cinayete teşebbüstür" dedi.

Kaza, geçen pazartesi günü gece yarısı Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Sertaç Demir idaresindeki 34 CUF 958 plakalı otomobil, işten çıkan Aslı Kara'ya evinin önünde çarptı. Otomobil sürücüsü, çarpma sonrası durup tekrar hareket ettikten sonra genç kızın üzerinden geçip yoluna devam etti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kıza çarptıktan sonra üzerinden geçtiği ve bir kişinin aracın arkasından koştuğu anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan sürücüyü bir vatandaş motosikleti ile takip ederek yakalamak istedi. O anlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Kaçarak uzaklaşan sürücü, sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Demir, bugün polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'OLAY KAZA DEĞİL CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Yaşananların kaza olmayacağını savunan abla Aysel Kara, "Birinci çarpmasıyla kazadır diyebilirdik, ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor, bu bizim için cinayete teşebbüstür. Bu çocuk, bunu bilinçli bir şekilde, ne kadar alkollü olursa olsun benim kardeşim üzerinden defalarca geçiyor ve onun yüzünden şu an Aslı'nın yaşam tehlikesi, ölüm tehlikesi var, yoğun bakımda yatıyor" dedi.

'TEK İSTEDİĞİM, CİNAYETTEN YARGILANMASI'

Ailesinin "Benim oğlum alkollü değil" diyerek vicdansızlık yaptığını söyleyen Kara, "Çocuk bir gün sonra teslim oluyor, nedeni de alkolün etkisi geçsin diye. Alkolün etkisi ne kadar geçerse geçsin bizim kanıtlarımız var, kiminle alkol içtiyse o şahitlerimiz var. Benim sadece tek istediğim, çocuğun cinayetten yargılanması ve adaletin önüne çıkarılarak cinayetten ağır bir şekilde yargılanması. Ben, kardeşim çok zor durumdayken buradayım, onun için savaşmaya çalışıyorum, onun sesi olmaya çalışıyorum, çünkü kardeşim orada konuşamıyor, her gün korkuyla tekrar tekrar uyanıyor, onun sesi olmak için buradayım. Arkadaş çevresine, tüm yakınlarına sesleniyorum; böyle biri benim için cinayet işleyen biri katildir" diye konuştu

'BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAM'

Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Karda, "Kardeşim iyileşse bile, ki iyileşecek buna canı gönülden inanıyorum. İyileşse bile, bu çocuk ağır ceza alana kadar işin peşini asla bırakmıyorum. Benim ailem perişan oldu, o çocuğun ailesi de perişan olsun hiç umurumuzda değil. Tek hedefimiz yargının önüne çıkması. Adalet sağlansın, ama ağır bir ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Kıza Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi 85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi
IKBY Başkanı Barzani’den “Terörsüz Türkiye“ sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek IKBY Başkanı Barzani'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek
Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5’i ağır 13 çocuk yaralandı Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5'i ağır 13 çocuk yaralandı
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
AK Parti’ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor

20:22
Süper Lig başlıyor Galatasaray’ın Çorum FK maçındaki ilk 11’i belli oldu
Süper Lig başlıyor! Galatasaray'ın Çorum FK maçındaki ilk 11'i belli oldu
20:17
Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti’nin 25. yıl programına katıldı
Partilerinden istifa eden milletvekilleri Ömer Karakaş ve Mustafa Bilici AK Parti'nin 25. yıl programına katıldı
19:59
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
19:35
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 23:02:34. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Kıza Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.