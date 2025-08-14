Genç KOMEK Yaz Okulu Kapanış Programı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK Yaz Okulu, kapanış programıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların, imkan verildiğinde neleri başarabildiğine tanıklık etmenin büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Genç KOMEK Yaz Okulu'nun bir yaz etkinliğinin çok daha ötesinde, gönüllere dokunan, ufuklar açan, geleceğe umutla bakan büyük bir eğitim seferberliği olduğunu belirten Altay, "Bu çatı altında bu yıl 7 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar 44 KOMEK ve ASEM binamızda, Konya'mızın merkezinden taşrasına kadar her köşesinde; Kur'an-ı Kerim'den değerler eğitimine, web tasarımdan kodlamaya, resimden el sanatlarına, müzikten yüzmeye kadar onlarca branşta evlatlarımızın eğitimine katkı sunduk. Fiziki olarak aramızda olamayan kardeşlerimiz için ise uzaktan eğitim imkanıyla kapsayıcılığı artırdık. Böylece toplamda 20 bin 292 öğrencimiz, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi." ifadelerini kullandı.

Altay, gençlerin mutluluklarına ortak olmak için her alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kent Ormanı ve Dutlukır'da gerçekleştirdiğimiz kamplara, Diyanet kurslarından ve Özel Genç KOMEK'ten iştirak eden evlatlarımızla birlikte toplam 55 bin 524 öğrencimiz katıldı. Bizler de her fırsatta buradaki evlatlarımızı ziyaret ederek mutluluklarına ortak olduk. Engelli kardeşlerimiz için hayata geçirdiğimiz Özel Genç KOMEK Okulları ile 524 özel öğrencimizi sevgiyle kucakladık. Bunların dışında Bilgehane'lerimizle, Lise Medeniyet Akademi'lerimizle, Kapsül, Genç Kültür Kart, Sosyal İnovasyon Ajansı, Gençlik Lokalleri, Bilim Merkezi, Çocuk ve Gençlik Meclisi, Güle Oynaya Camiye Gel gibi onlarca projeyle gençlerimizin yanında olmanın çabasını veriyoruz. Biz biliyoruz ki bir şehrin en büyük zenginliği ne binalarıdır, ne altyapılarıdır, ne de içinde bulunduğu fiziki yapılardır. Bir şehrin en kıymetlisi, iyi yetişmiş, ahlaklı, vatanına, milletine, ailesine faydalı evlatlar yetiştirmek ve o nesle sahip olabilmektir. Bu anlayışla Konya'mızı yarınlara taşıyacak çocuklarımızın her birine, kendi evladımız gibi sahip çıkıyoruz."

Başkan Altay daha sonra Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda (TAZOF) Türkiye birincisi olan Genç KOMEK öğrencilerine ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.