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Genç MÜSİAD Konya Şubesi Genç İşadamları Akademisi'ni düzenledi - Son Dakika
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Genç MÜSİAD Konya Şubesi Genç İşadamları Akademisi'ni düzenledi

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından organize edilen Genç İşadamları Akademisi başladı. Programda, MÜSİAD'ın küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, gençlere iş hayatında başarılı olmak için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini anlattı.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi Genç İşadamları Akademisi\'ni düzenledi
23.12.2023 - 15:33,
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Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından organize edilen Genç İşadamları Akademisi başladı.

Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Muhammed Yasin Yarar, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, MÜSİAD'ın küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olduğu kadar, gücünü zengin medeniyetten ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketi olduğunu söyledi.

Genç MÜSİAD'ın temellerinin 2002'de Konya'da atıldığını aktaran Yarar, "Genç MÜSİAD Konya olarak, gerçekleştirdiğimiz programlar, aktiviteler ve iş birliklerimizle daima gençlerimizle iç içe olma arzusu içindeyiz." dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetlediklerini belirtti.

Türkiye'nin her zaman çok güçlü olması gerektiğini aktaran Kağnıcı, "Eğer güçlü olursak, bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliriz. Huzurumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

Kağnıcı, güçlü bir ülke olmak için birlik ve beraberliğin önemli olduğunu dile getirdi.

Gençlerin, yaptıkları işin en iyisini yapmayı hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Kağnıcı, "Kendimizi çok iyi geliştirmemiz gerekiyor. Bu salondan yarın akademisyenler, bürokratlar, iş insanları, bakan, belki cumhurbaşkanı çıkacak. Ne iş yaparsak yapalım işimizin en iyisini yapmak zorundayız. Bu bizim için keyfiyet değil, mecburiyet." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından program kapsamında, BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş ve Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, iş hayatlarındaki tecrübelerle çeşitli kesitleri gençlerle paylaştı.

İki gün sürecek programda, gazeteci Fulya Öztürk, Monster Notebook Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, Trendyol Grubu İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, Shiftdelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, Desnet Teknoloji Üst Yöneticisi Ömer Ekinci ile yazarlar Savaş Barkçin ve Nurullah Genç de konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA
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