Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali Safranbolu'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali Safranbolu'da Gerçekleştirildi

Genç Sada Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali Safranbolu\'da Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapıldı. Yarışmaya 25 öğrenci katıldı ve birinci olanlar bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. Yarışmanın amacı, gençlerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamalarına ve doğru şekilde okumalarına katkı sağlamaktır.

30.04.2024 13:14  Güncelleme: 13:27
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali" Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi.

Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmaya Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara, Kastamonu, Sinop, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve Bolu'dan 25 öğrenci katıldı.

Jüri üyelerince tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre 100 üzerinden puan verilen yarışmada birinci olanlar, 21 Mayıs'taki final programında bölgeyi temsil edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlaşılmasının kendileri için önemli bir ibadet, manevi huzur ve güç kaynağı olduğunu söyledi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesindeki mesleki yarışmaların, gençlerin Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamalarına ve doğru şekilde okumalarına katkı sağladığını belirten Akbaş, "Aynı zamanda gençler arasında dostluk ve dayanışmayı arttırır, İslami bilgi ve kültürün yayılmasına da katkıda bulunur. Yarışmaların düzenlenmesi ve desteklenmesi, gençlerin dinlerine daha sıkı bağlı olmalarını ve daha bilinçli Müslümanlar olmalarını sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaş, gençlerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini çok yönlü geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, milli ve manevi duygularla bezenmiş, Kur'an ahlakıyla donanmış nesil yetiştirmek ana gayemizdir. Genç Sada Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na katılan her öğrencimiz, bizim nezdimizde çok değerlidir. Arkadaşlık, kardeşlik ve dostlukların tesisi ile yaptığımız işin ehemmiyetini kavrama, bu programın sonunda en büyük kazancımız olacaktır." ifadesini kullandı.

Yarışmanın akşam saatlerinde sonuçlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1. Bölge Finali Safranbolu'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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