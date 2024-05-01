Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Kırşehir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Kırşehir'de Gerçekleştirildi

Genç Sada Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Kırşehir\'de Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" Kırşehir'de gerçekleştirildi. Yarışmaya Kırşehir, Adana, Nevşehir, Niğde, Karaman, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Yozgat illerinden imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Kayseri'den Mahmud Sami Başer ortaokullarda, Hüseyin Öz ise liselerde birinciliği elde etti.

01.05.2024 16:19
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" Kırşehir'de gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan yarışmaya Kırşehir, Adana, Nevşehir, Niğde, Karaman, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Yozgat illerinden imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, yarışmanın öneminden bahsederek öğrencilere başarı diledi.

Yarışmada ortaokullarda Kayseri'den Mahmud Sami Başer, liselerde ise yine Kayseri'den Hüseyin Öz birinciliği elde etti.

Program, dereceye girenlere ödül ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Hüseyin Öz, Nevşehir, Osmaniye, Kırşehir, Karaman, Kayseri, Mersin, Yozgat, Adana, Hatay, Niğde, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Kırşehir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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