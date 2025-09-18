Genç Üniversiteli Desteği İçin Başvurular 23 Eylül'de Başlıyor... İbb, 2025-2026 Eğitim Öğretim Döneminde 100 Bin Öğrenciye Destek Olacak

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversiteli öğrencilere verdiği 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne başvurular 23 Eylül'de başlıyor. Eğitim desteğiyle, bu yıl 100 bin öğrenciye 20 bin TL'lik maddi katkı sunulacak. Başvurular, 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

İBB, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesini 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için de devam ettiriyor. Projeyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilerin ve ailelerinin muhtaçlık durumu değerlendirilerek nakdi destekte bulunuluyor.

Başvurularda son gün 17 Ekim

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin liralık "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları 23 Eylül 2025'te başlıyor. Öğrenciler, 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru genel koşulları

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, destekten faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru koşulları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/ özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak"

İstenilen evraklar

Başvuru için öğrencilerden; sabıka kaydı olmadığına dair belge, öğrenci belgesi, transkript belgesi, vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için yüzde 100 bursluluk belgesi, ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.), varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi, varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler, şehit çocuğu belgesi, gazi veya gazi çocuğu belgesini belgeleri isteniyor.

Öğrenciler başvuru ve evrak işlemlerini, "İstanbul Senin" uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu yıl 100 bin üniversite öğrencisine destek

2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.