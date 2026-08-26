Gençler İçin İklim Diplomasi Simülasyonu - Son Dakika
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Gençler İçin İklim Diplomasi Simülasyonu

Gençler İçin İklim Diplomasi Simülasyonu
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Türkiye, COP31 öncesinde gençler için 6 günlük iklim zirvesi düzenliyor. 200 delege katılacak.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde gençlere yönelik Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 6 günlük NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve iklim kriziyle mücadelede Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli zirvesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı kapsamında gençler için organizasyon hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 27 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde, İstanbul'a komşu Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenlenecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 28 Ağustos açılışını gerçekleştireceği programlara 200 delege katılacak. 6 müzakere bloğu, 3 müzakere konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak. Katılımcılar, BM'nin iklim diplomasisi sürecinden ilham alan ortak bir iklim anlaşmasını müzakere edip taslağını hazırlayacak ve oylayarak kabul sürecini tecrübe edecek.

MÜZAKERE BAŞLIKLARI

NextGenCOP30.5 kapsamında gerçekleştirilecek müzakereler, küresel iklim gündeminin en önemli başlıklarından azaltım, iklim finansmanı ve uyum olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek. Program kapsamında ilk gün tanışma ve oryantasyon etkinlikleri düzenlenecek. İkinci gün açılış ve müzakereler başlayacak. Üçüncü gün müzakereler kapsamında 'Azaltım ve İklim Finansmanı Çalıştayı' düzenlenecek. Dördüncü gün 'Uyum ve Kriz Yönetimi Çalıştayı' düzenlenecek. Beşinci gün ise 'Nihai Müzakereler ve Antalya Anlaşması' imzalanıp açıklanacak.

GENÇLER BM'NİN İKLİM DİPLOMASİSİNİ TECRÜBE EDECEK

Delegeler, hafta boyunca yürüttükleri müzakereler sonucunda BM'nin iklim diplomasisi terminolojisinden ve karar alma süreçlerinden esinlenen ortak bir metin üzerinde çalışacak. 6 müzakere bloğunun hazırladığı öneriler genel kurulda ele alınacak; taraflar metinler üzerinde müzakere edecek, değişiklik önerileri sunacak ve nihai anlaşmayı oylayacak. Böylece genç katılımcılar, bir uluslararası iklim anlaşmasının fikir aşamasından müzakereye, uzlaşı arayışından nihai karar sürecine kadar nasıl şekillendiğini uygulamalı olarak deneyimleyecek.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Programlar kapsamında Mavi Bölge çalışma alanında İklim Diplomasisi Simülasyonu kapsamında delegeler uluslararası müzakere bloklarını temsil ederek küresel iklim politikaları üzerinde uzlaşma arayacak. Müzakereler, zirvenin nihai çıktısı olacak 'Antalya Anlaşması' ile tamamlanacak. Yeşil Bölge çalışma alanında İnovasyon & Girişimcilik kapsamında Cambridge girişimcilik ekosisteminden 5 ve Türkiye'den 5 olmak üzere toplam 10 iklim odaklı girişim, delegeler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla buluşarak 3 dakikalık sunumlar ve teknoloji gösterimleri yapacak.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK YASAĞI UYGULANACAK

Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Etkinliği kapsamında Türkiye'nin 'Sıfır Atık' vizyonu doğrultusunda adada gıda ve enerji tasarrufu, tek kullanımlık plastik yasağı uygulanacak ve dijital dokümantasyonlar kullanılacak. Katılımcı yaka kartları doğaya geri kazandırılabilen tohumlu kağıttan üretilecek.

'1.5 DERECE HEDEFİNİ YAKIN TUT' YÜRÜYÜŞÜ

Kültürel Gala & Meşaleli Ada Yürüyüşü Etkinliği kapsamında 28 Ağustos'ta delegelerin kendi geleneksel kıyafetleriyle katılacağı 'Kültür & Folklor Galası' yapılacak. 31 Ağustos Kapanış Töreni sonrası ise küresel ısınma sınırına dikkat çekmek amacıyla '1.5 Derece Hedefini Yakın Tut' temalı meşaleli ada yürüyüşü gerçekleştirilecek.

COP31'E GİDEN YOLDA GENÇLİK DİPLOMASİSİ

NextGenCOP30.5, Türkiye'nin 2026 yılında üstlendiği COP31 ev sahipliği ve başkanlığı sürecinde gençlerin iklim diplomasisine daha güçlü katılımını destekleyen önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de dünyanın dört bir yanından devlet ve hükumet başkanlarını, bakanları, müzakerecileri, uluslararası kuruluşları, bilim insanlarını, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini ağırlayacak. COP31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek NextGenCOP30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil; fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

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