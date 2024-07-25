Gençler Tekirdağ'daki Tarihi ve Turistik Mekanları Gezdi - Son Dakika
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Gençler Tekirdağ'daki Tarihi ve Turistik Mekanları Gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü 'Anadoluyuz Biz Projesi' kapsamında İstanbul'dan gelen öğrenciler, Tekirdağ'daki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Proje kapsamında kente gelen 40 öğrenci, tarihi ve kültürel noktaları gezerek şehrin kültürü ve tarihi hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğrenciler, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri'ni ziyaret ederek çocuklarla etkinlikler gerçekleştirdi. Çorlu ilçesinde ise Balmumu Müzesi, Atatürk Evi ve Masal Park'ı gezen öğrenciler, gönüllük faaliyetlerinde bulundu.

25.07.2024 14:43
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında İstanbul'dan gelen öğrenciler Tekirdağ'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gençlerin tarihi ve kültürel miraslarını tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan proje kapsamında kente gelen 40 öğrenci, 3 gün boyunca tarihi ve kültürel noktaları ziyaret etti.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, öğrencilere, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi II. Ferenc Rakoczi ve müze hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, daha sonra Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Namık Kemal Evi ve Rüstem Paşa Camisi'ni gezerek, şehrin kültürü ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra öğrenciler Zübeyde Hanım Çocuk Evleri'ni ziyaret ederek çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı.

Çorlu ilçesinde de Balmumu Müzesi, Atatürk Evi ve Masal Park'ı gezen öğrenciler çeşitli gönüllük faaliyetlerinde bulundu.

Kaynak: AA

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