Gençler Uluslararası MUN Konferansı'nda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Gençler Uluslararası MUN Konferansı'nda Bir Araya Geldi

Balıkesir'de gerçekleştirilen Uluslararası Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı, gençlerin toplumsal ve küresel sorunlara çözüm aramak için bir araya geldiği bir platform sunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin kardeşlik ruhuyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini belirtti.

30.11.2024 16:03
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(BALIKESİR) - Gençlerin toplumsal ve küresel sorunlara çözüm aramak için bir araya geldiği Uluslararası Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Konferans kapsamında gençleri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Dünyayı çocukların ve gençlerin kardeşliği birleştirecek" dedi.

Balıkesir, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ağırlıklı olarak üniversiteli öğrencilerin yer aldığı MUN Konferansı, dün Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında başladı. Yarına kadar devam edecek konferans kapsamında gençler, toplumsal ve küresel sorunlara çözüm arayacak. Gençlerin, dünyanın sorunlarına çözüm aramak için bir araya gelmesinin önemine değinen Başkan Akın, teknoloji çağında özellikle gençler ve çocukların çözüm önerilerine çok fazla ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Beş farklı komisyon oluşturulacak

Dili İngilizce olan konferansta katılımcılar, beş farklı komisyona ayrılarak Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki uluslararası sorunlara çözüm arayacak. Katılımcılar, BM'in işleyişi, yöntem ve teknikleri ile karar alma mekanizmaları hakkında tecrübe edinerek, her bir komisyonda belirlenen konular üzerine derinlemesine analizler gerçekleştirecek. Gençler, komisyonlarda, temsil ettikleri ülkeler adına öneri ve fikirlerini sunarken çözüm önerilerine ilişkin ortak kararlar da geliştirecek.

"Akıl ve bilime sımsıkı sarılmalıyız"

Gençlerin çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Akın, "Farklı şehirlerden pırıl pırıl gençleri Balıkesir'de ağırladığımız için çok mutluyum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bir şeyi çok iyi biliyorum. Bu dünyayı çocukların ve gençlerin kardeşliği birleştirecek. İnternet ve teknoloji çağında, dünyanın diğer ucunda yaşanan gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Teknoloji sizler için büyük avantaj. Yeter ki bu avantajı insanlığın ortak sorunlarını çözmek için kullanalım. İnsanlığın önünde büyük sorunlar var. Ancak ben inanıyorum ki sizlerin birliği, beraberliği ve kardeşliği ile çağımız her geçen gün daha da iyiye gidecektir. Teknoloji ile her geçen gün büyüyen ve küreselleşen dünyada akıl ve bilime sımsıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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