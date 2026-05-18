Gençlerin Çığlığı: Eriyen Gelecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de gençlerin ekonomik kriz, işsizlik, barınma sorunu, şiddet ve ifade özgürlüğü baskısı altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. 19 Mayıs 2026'yı "eriyen bir nesil, çalınan bir gelecek" olarak niteleyen Tanrıkulu, "Gençlerin yükselttiği 'hak, hukuk, adalet' çığlığı sadece bir itiraz değil, yeni bir Türkiye'nin inşa iradesidir" dedi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gelecekleri Çalınan Gençlerin Bayramı" başlıklı bir açıklama hazırladı. 19 Mayıs 2026'yı "eriyen bir nesil, çalınan bir gelecek" olarak niteleyen Tanrıkulu, TÜİK verilerine göre genç nüfus oranının yüzde 14,8'e gerilediğine dikkati çekerek bunun yalnızca istatistiksel bir düşüş değil, gençlerin ülkeye dair umutlarını kaybetmesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

GENÇLER EĞİTİME VE GELECEĞE GÜVENMİYOR

Türkiye'de eğitimin artık bir "kurtuluş yolu" olmaktan çıktığını savunan Tanrıkulu, gençlerin yarısından fazlasının eğitimin kendilerini daha iyi bir sosyoekonomik düzeye taşıyacağına inanmadığını belirtti. Eğitim sisteminin niteliğinin bilinçli biçimde zayıflatıldığını öne süren Tanrıkulu, gençlerin "diplomalı işsizler ordusuna" dönüştürüldüğünü ifade etti.

DİSK-AR verilerine göre geniş tanımlı genç işsizliğinin yüzde 38,3'e, genç kadınlarda ise yüzde 49,1'e ulaştığını aktaran Tanrıkulu, her dört gençten birinin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu vurguladı. Habitat Derneği'nin araştırmasına göre gençlerin yüzde 84'ünün "göreli yoksunluk" yaşadığını kaydeden Tanrıkulu, gençlerin kültürel ve sosyal yaşamdan da dışlandığını söyledi.

Tanrıkulu, "2005 yılında bursuyla ayda 29 kez tiyatroya gidebilen bir öğrenci, bugün ancak altı kez gidebiliyor. Bu yalnızca ekonomik değil kültürel bir yoksullaşmadır" değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ KADINLARIN DURUMU

Genç kadınların ekonomik kriz ve toplumsal baskının en ağır yükünü taşıdığını belirten Tanrıkulu, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET)" yer alan gençlerin yüzde 73'ünün kadın olduğunu, bu kadınların büyük bölümünün ev içi emeğe sıkıştırıldığını ifade etti.

TÜİK'in kadına yönelik şiddet araştırmasına da değinen Tanrıkulu, 15-24 yaş arası kadınların psikolojik şiddet, dijital şiddet, ekonomik şiddet ve ısrarlı takip başlıklarında en yüksek oranların görüldüğü grup olduğunu kaydetti.

BARINMA KRİZİ VE BEYİN GÖÇÜ VURGUSU

Gençlerin barınma sorununa da dikkati çeken Tanrıkulu, devlet yurtlarının güvenli ve sağlıklı yaşam alanları olmaktan uzaklaştığını belirtti. Gençlerin önemli bölümünün başka bir şehirde ya da başka bir ülkede yaşama hayali kurduğunu ifade eden Tanrıkulu, Habitat Derneği verilerine göre gençlerin yüzde 28'inin başka bir ülkeye yerleşmeyi düşündüğünü aktardı.

DİJİTAL ORTAMDA GENÇLER

CHP'li Tanrıkulu, gençlerin yalnızca ekonomik sorunlarla değil, ifade özgürlüğüne yönelik baskılarla da karşı karşıya olduğunu belirtti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gençlerin yargılanma korkusu yaşadığını kaydeden Tanrıkulu, bir pankart nedeniyle tutuklanan Esila Ayık örneğini hatırlattı.

İfade Özgürlüğü Derneği verilerine atıf yapan Tanrıkulu, Türkiye'nin "engelli web ve susturulmuş meydanlar ülkesi" haline geldiğini savundu.

4 BİN 544 GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2013-2025 yılları arasında en az 4 bin 544 genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Tanrıkulu, gençlerin fabrikalarda, motokuryelikte ve inşaatlarda hayatını kaybettiğini ifade etti.

2024 yılında öldürülen motokurye Ata Emre Akman üzerinden adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Tanrıkulu, gençlerin yaşam hakkının korunamadığını savundu.

Tanrıkulu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"19 Mayıs 2026 itibarıyla bizim görevimiz, gençleri 'kurban' olarak gören bu dili reddetmektir. Gençlerin 19 Mart ruhuyla yükselttikleri 'hak, hukuk, adalet' çığlığı, sadece bir itiraz değil yeni bir Türkiye'nin inşa iradesidir. Biz onlara sadece bayram borçlu değiliz; iş yerlerinde ölmedikleri, yurtlarda çürümedikleri, düşünceleri yüzünden hapsedilmedikleri bir ülke borçluyuz. Bu düzen değişecek, bu ablukayı gençler kendi elleriyle dağıtacak."