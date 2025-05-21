Gençlik Haftası Yürüyüşü Ulaş\'ta Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile okul bahçesinden İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

Ulaş Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve jandarma personeli, jandarma bahçesinde, öğrenci ve öğretmenlere hazırlanan ikramları sundu.

İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz ve emniyet personeli de yürüyüşe katılan öğrencileri selamladı.