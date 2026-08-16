Gençlik Kampı İklim Farkındalığı İçin Toplandı

ÜMİT TÜRK/BÜŞRA TOLUÇ - Türk Kızılayın Heybeliada'da düzenlediği geleneksel Gençlik Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından lise öğrencilerini iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmaları, dayanışma, gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla bir araya getirdi.

Heybeliada'da 10-16 Ağustos'ta gerçekleştirilen "İklim Elçileri" temalı kampa Malatya, Elazığ, Tekirdağ ve Edirne'den 75 kız öğrenci katıldı.

Kamp süresince iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi konularda eğitim alan öğrenciler, doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerle öğrendiklerini günlük yaşama taşımaya teşvik edildi.

Bu yıl ilk kez tarım faaliyetlerinin de programa dahil edildiği kampta gençler, ekim, üretim ve hasat süreçlerine katılarak doğayla daha güçlü bağ kurarken burada yetiştirilen ürünler kamp mutfağında değerlendirildi.

Kamp kapsamında drama, müzik, spor ve macera istasyonlarında çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, farklı yörelere ait oyunları sahneledi, yaratıcı drama çalışmalarıyla iletişim becerilerini geliştirdi, müzik ve spor etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi.

Gençler, macera parkurunda fiziksel becerilerini geliştirirken ekip çalışmasının önemini deneyimledi. Etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerinin yanı sıra gönüllülük kültürü, toplumsal dayanışma bilinci ve farklı kültürleri tanımaları hedefleniyor.

Öğrencilerin iklim ve afetler konusunda daha hazırlıklı olmaları amaçlanıyor

Türk Kızılay Heybeliada Gençlik Kampı Müdürü Ahmet Ergin, AA muhabirine, kampların temel amacının çocukların hem eğitim almasını hem de yaz aylarını verimli ve eğlenceli şekilde geçirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kamplarda görsel sanatlar, drama, yaratıcı drama, halk oyunları, müzik ve çeşitli spor branşlarında eğitim verildiğini anlatan Ergin, bu faaliyetlerle Kızılayın ilkeleri, stratejik planları ve çalışma alanları doğrultusunda yeni kazanımlar edinmelerini amaçladıklarını belirtti.

Ergin, bu haftaki kampın temasının "İklim Elçileri" olduğunu kaydederek, iklim değişikliği ve kuraklığın artık yalnızca teorik kavramlar olmaktan çıktığını, son dönemdeki orman yangınlarıyla öğrencilerin iklim ve afetler konusunda daha hazırlıklı olmalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Kamp kapsamında öğrencilerin sürdürülebilir yaşam, ekosistem, doğa gözlemi, atık yönetimi ve sıfır atık konularında eğitim aldıklarını ifade eden Ergin, yemekhaneden çıkan atıklardan kamp alanında tüketilen ürünlerin atıklarına kadar çeşitli alanlarda geri dönüşüm ve ayrıştırma uygulamaları yaptıklarını anlattı.

Ergin, öğrencilerin kamp alanındaki canlıların ve "patili dostların" yaşam alanlarına zarar vermeden doğaya nasıl katkı sunabileceklerini de öğrendiklerini söyledi.

Gençlik kamplarının hedefi "yaşam boyu Kızılaycılık"

Kampın en önemli kazanımlarından birinin öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük yaşamlarına taşımaları olduğunu belirten Ergin, "Beklentimiz, değişimin öncelikle evde başlamasıdır. Evdeki en küçük atığın dahi ayrıştırılması, bu kampın sunduğu en önemli göstergelerden biridir. Çocuğun okul ortamına girdiğinde arkadaşlarına ve akranlarına bu şekilde örnek olması, geri dönüşüm ve atık yönetimi süreçlerinde aktif rol oynaması, bizim için en belirgin kazanımdır." diye konuştu.

Lise öğrencileriyle yoğun şekilde çalıştıklarını, bunun nedeninin "yaşam boyu Kızılaycılık" hedefi olduğunu dile getiren Ergin, lise döneminin öğrencilerin duygu, düşünce ve dünya görüşlerinin şekillendiği, meslek hayatlarına doğru yönlendirme ve rol modellerle dokunulabilecek önemli bir periyot olduğunu ifade etti.

Ergin, kampın farklı bölgelerden öğrencileri bir araya getirdiğini, gençlerin aynı üniformayı giyip eşit koşullarda eğitim aldıklarını ve birbirlerinin kültürlerini tanıdıklarını, kampın sonunda kurulan dostlukların da en büyük kazanımlarından olduğunu söyledi.

Kızılay kampları yaklaşık 90 yıllık geçmişe sahip

Kızılay kamplarının yaklaşık 90 yıllık köklü geçmişe sahip olduğunu, Heybeliada'daki tesisin 2008'den bu yana hizmet verdiğini anlatan Ergin, kampların tarihsel sürecinin Hilal-i Ahmer ve Milli Mücadele döneminde hasta, yaralı ve savaş mağduru çocukların bakım, psikolojik destek ve rehabilitasyon çalışmalarıyla başladığını, 1933'te Kızılay gençlik çalışmaları vizyonunun kazanıldığını, 1936'dan itibaren de kamp kültürünün geliştirilerek sürdürüldüğünü belirtti.

Ergin, "Ulusal Kamp Dönemi"nin okulların kapanmasıyla başlayıp açılmasıyla sona erdiğini, yaklaşık iki ay boyunca kamp faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Kampa katılan öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla belirlendiğini dile getiren Ergin, öncelikli hedef kitlenin dezavantajlı gruplar, daha önce tatil yapma imkanı bulamamış, İstanbul'a gelmemiş ve denizi görmemiş çocuklar olduğunu ifade etti.

Ergin, kampın sonunda öğrenciler ve ailelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını, kamp deneyiminin yalnızca gönüllülük değil çocukların aile yaşamından kendini ifade etme becerilerine ve ileride toplumsal sorumluluk üstlenmelerine kadar birçok alanda etkili olduğunu sözlerine ekledi.

"Yarınlarımızı düşünerek ve tartarak yaşamalıyız"

Adıyaman'dan gelen 12. sınıf öğrencisi Eylül Aktaş da kamp sayesinde Kızılayın yalnızca afet ve acil durumlarda değil günlük hayatta da ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu gördüğünü, bundan sonra "Kızılay" denildiğinde kampta yaşadığı etkinliklerin ve kurduğu arkadaşlıkların aklına geleceğini dile getirdi.

Kampta sabah sporunun günlük yaşamına olumlu katkı sağladığını, kamp sonrasında bu alışkanlığını sürdürmek istediğini belirten Aktaş, halk oyunlarına da ilgisinin arttığını, farklı yörelerin oyunlarını öğrenmesinin ardından bu alanda kurslara devam etmeyi düşündüğünü söyledi.

İklim değişikliğinin kendisini en çok endişelendiren konulardan biri olduğuna işaret eden Aktaş, daha önce gelecekte yaşanacağı düşünülen aşırı yağış, orman yangınları, kuraklık ve su kaynaklarının azalması gibi sorunların bugün yaşandığını dile getirdi.

Aktaş, kampın sonunda iklim sözünü, "Yarınlarımızı düşünerek ve tartarak yaşamalıyız." şeklinde belirlediğini anlattı.

"Emanet aldığımız dünya gelecek nesillere borcumuzdur"

Elazığ'dan gelen 12. sınıf öğrencisi Hazal Demirtaş de Kızılayı daha önce kan bağışı araçları ve depremlerdeki gıda ve temel ihtiyaç yardımlarıyla tanıdığını, kampın ardından faaliyetlerinin bunlardan çok daha kapsamlı olduğunu gördüğünü ifade etti.

Gönüllülüğün yalnızca ünvan ya da kelimeden ibaret olmadığını, yapılan işlere gönül vermeyi gerektirdiğini, Elazığ'a döndüğünde çevresindeki insanların gönüllü ruhunu ortaya çıkarmaya çalışacağını belirten Demirtaş, "Burada yaptığınız bütün işlere gönül katmak zorundasınız, gönülle bağlanmak zorundasınız. İşte ben de evime, Elazığ'a döndüğümde çevremdeki insanların içinde yatan o gönüllü ruhu açığa çıkarmak istiyorum, tıpkı buradaki liderlerim gibi." dedi.

İklim değişikliğinin artık gelecek senaryosu olmaktan çıktığına işaret eden Demirtaş, kutuplardaki değişimler, su krizleri ve orman yangınlarının günlük hayatın parçasıymış gibi görülmesinin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Demirtaş, iklim sözünü ise "Emanet aldığımız dünya bizlerin değil bizden sonra gelecek nesillere borcumuzdur." şeklinde belirlediğini anlattı.

Farklı şehirlerden gelen öğrencilerle bir arada bulunmanın kültürel farklılıkların bir eksiklik değil zenginlik olduğunu gösterdiğini dile getiren Demirtaş, farklılıklarına rağmen öğrencilerin iklim konusunda ortak bir amaç etrafında buluştuklarını vurguladı.

"Dünya değişmeden bizim değişmemiz gerekiyor"

Elazığ'dan gelen 12. sınıf öğrencisi Melek Deniz de kampta daha öz güvenli, girişken ve ön yargısız olmaya yönlendiren deneyimler yaşadığını, eve döndüğünde günlük hayatını daha dolu geçirmek ve kendisini daha rahat ifade etmek istediğini söyledi.

İklim değişikliği sebebiyle canlı türlerinin kısa sürede yok olmasının kendisini en çok endişelendiren konu olduğunun altını çizerek, insanların "Bir kişiden ne olur?" düşüncesine kapılmamaları gerektiğini belirten Deniz, iklim sözünü "Dünya değişmeden bizim değişmemiz gerekiyor." şeklinde belirlediğini açıkladı.

Deniz, kampa yalnız geldiğini ve başlangıçta kimseyle tanışamadığı için endişelendiğini ancak kısa sürede arkadaşlıklar kurduğunu, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin birbirlerini tamamladığını ve bu deneyimin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.