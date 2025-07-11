Gençlik Kolları Ayasofya'ya Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gençlik Kolları Ayasofya'ya Yürüdü

Gençlik Kolları Ayasofya\'ya Yürüdü
11.07.2025 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor" sloganıyla düzenlenen programda üyeler, Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Gruptakiler, akşam namazı sonrası ellerindeki pankart ve meşalelerle sloganlar eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yürüyüşün ardından cami önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok özel bir günde bir arada olduklarını söyledi.

Beyazıt'tan başlayan yürüyüşü Ayasofya'da nihayete erdirdiklerini belirten Özdemir, "Hamdolsun bugün ülkemiz adına güzel bir imzanın, gelişmenin üzerine bir araya geldiğimiz, güzel bir topluluğun oluştuğu programda beraberiz. 10 Temmuz 2020'de, 86 yıllık hüzünlü bir parantezin kapanışına hep birlikte şahit olduk. Ayasofya Camimizin müze olduktan sonra tekrar ibadete açılmasının 5'inci yılını tamamlamış bulunmaktayız. Hem İstanbullular hem ülkemizdeki tüm kardeşlerimiz adına bu kutlu imzayı atan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1453'te Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya cami olarak ibadete açılmıştı. O gün İstanbul'daki tüm ahali de kendi inancıyla kendi ibadetlerine devam etmişti. Burada Müslüman kardeşlerimiz ibadetlerine başlamıştı. Bu ibadethane olmasının kesintiye uğraması sonrasında hamdolsun Ayasofya'nın zincirleri kırıldı ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tekrardan ibadete açılmış olması tüm ülkemizdeki inançlı kardeşlerimizi de en üst ölçekte mutlu etmiştir."

"Bir tarihi şan ve şerefle anmak için buradayız"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de bir tarihi şan ve şerefle anmak için burada olduklarını ifade etti.

Tarihe altın harflerle yazılan bir adımın yıl dönümü için bir araya geldiklerini kaydeden İbiş, "10 Temmuz 2020. Bugün, ecdadın sancağını düşürmeyenlerin, Ayasofya'nın kapısında nöbet tutanların, 'Ayasofya açılsın.' diye dua eden milyonların gözyaşıyla yıkadığı bir günün yıl dönümüdür. 86 yıl boyunca hasret kaldığımız Ayasofya Camimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı imzayla zincirlerinin kırıldığının yıl dönümüdür. 86 yıl boyunca susturulan minareler bugün tekrar ezanla inliyorsa, bu güçlü iradenin nişanesidir. 86 yıl boyunca mahzun bekleyen Ayasofya bugün ümmetin secdesiyle şerefleniyorsa, bu Cumhurbaşkanımızın tarihi adımı neticesindedir." şeklinde konuştu.

İbiş, Ayasofya'nın açılışının sadece taş duvarlara vurulmuş zincirlerin kırılması değil, yıllardır susturulmuş hakikatin ve tarihten silinmeye çalışılan şuurun yeniden göğe yükselmesi olduğunu vurguladı.

Tarihe sahip çıkan bir gençliğin mensupları olduklarını dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz, Ayasofya bizim medeniyetimizin aynasıdır, Ayasofya milletimizin kıyamete kadar sürecek kararlılığının en büyük sembolüdür. Bizler bu şanlı mirasa sahip çıkmaya ant içmiş gençliğiz. Bugün burada tarihe bir kez daha not düşüyor, ecdada selam veriyor, geleceğe sesleniyoruz. Ayasofya bizimdir ve bizim kalmaya devam edecektir. Gençler olarak bizlere böylesine büyük bir mirası bırakan bu güçlü iradenin, vizyonun, başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Açıklamaların ardından katılımcılar, yatsı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Etkinliğe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, istanbul, Gençlik, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Kolları Ayasofya'ya Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:48:20. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlik Kolları Ayasofya'ya Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.