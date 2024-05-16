Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporfest 2024\'ün açılış törenine katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin uluslararası spor festivali Sporfest 2024'ün açılış törenine katıldı.

Bakan Bak, Gülhane Külliyesi'ndeki festivalin açılışı öncesinde Filistin'e destek için organize edilen yürüyüşte Rektör Kemalettin Aydın ve öğrencilerle birlikte yürüdü.

Filistin'e destek yürüyüşünün sona erdiği festival alanında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda tesisleşme devrimi yaşadığına dikkati çeken Bakan Bak, "Uluslararası alanda elde edilen başarıları hepiniz takip ediyorsunuz. Madalyalar kazanan sporcularımız bu milletin bayrağını dalgalandırıyor." dedi.

Üniversitelerde sporu önemsediklerini vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimizi madde bağımlılığı ve internet bağımlılığının dışında tehdit eden bir sorun var, obezite. Lütfen, yürüyün ve spor yapın. Sporu, mutlaka hayatınızın bir parçasına yerleştirin. Sporu yaşam tarzı olarak kendi hayatınızın içine koyun." diye konuştu.

"Melekler ölürken sessiz kalınmaz"

Bakan Bak, Türkiye'nin Filistin'e en fazla destek veren ülke olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK'ün bir ortak proje başlattığını dile getiren Bakan Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Spor etkinlikleri yapan üniversitelere destek olacağız. En fazla spor faaliyeti gerçekleştiren kampüslere ödül verilecek. Üniversitelerin sporun merkezi olmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra katıldığı ilk olimpiyat oyunu Paris 1924'ün üzerinden bir asır geçti. Büyük bir kafileyle 100'ün üzerinde sporcuyla Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil edeceğiz. Madalyaları kazanacağız ve bu milleti sevindireceğiz. Sporu takip edelim, sporun içinde olalım. Sizler Türkiye'nin geleceği, ülkemizin umudusunuz. Yürüyüşümüzle Gazze'ye selam yolladık ve 'Gazze yalnız değil.' dedik. Melekler ölürken sessiz kalınmaz."

Bakan Bak, konuşmasının ardından Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak "dabke" dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz ve Rektör Aydın ile sahnede Filistin'in geleneksel halk dansını yaptı.

Festival etkinliklerini takip eden ve alanda kurulan stantları gezen Bakan Bak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.