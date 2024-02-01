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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk diplomasisinin gücünü görüyorsunuz - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk diplomasisinin gücünü görüyorsunuz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk diplomasisinin gücünü görüyorsunuz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, diplomasinin önemine vurgu yaparak, Türk diplomasisinin gücünü gördüklerini belirtti. Bakan Bak, gençlere diplomatik yeteneklerini kullanmaları çağrısında bulundu ve Türkiye'nin büyük işler yaptığını ifade etti.

01.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, diplomasinin çok önemli olduğunu belirterek, " Türkiye'nin ne kadar büyük işler yaptığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diplomaside gördük. Türk diplomasisinin gücünü görüyorsunuz." dedi.

Osman Aşkın Bak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenen Tematik Kış Kampları'nın Ankara'daki diplomat akademi temalı kampına katıldı.

Kampın 1. Meclis'teki kapanışında konuşan Bakan Bak, "Sizlerin Ankara'daki kampında verimli görüşmeler oldu. Konularında uzman kişilerle bir araya geldiniz. Hasan Doğan'la, Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldiniz. Türkiye'nin ne kadar büyük işler yaptığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diplomaside gördük. Türk diplomasisinin gücünü görüyorsunuz. Diplomat olmak çok önemli. Ülkemizin özelliklerini önemseyip diplomatik olarak gösterin." ifadelerini kullandı.

Diplomasinin önemine dikkati çeken Bak, "Çağımız, algı çağı. Sizin diplomatik gücünüz onları ikna etmek için çok çok önemli. 15 Temmuz'da pek çok kişi darbeye inanmıyordu. Biz NATO'ya gittiğimizde neler olduğunu, darbenin nasıl olduğunu resimlerle tek tek gösterdik. 'Bunlar oldu mu?' dediler. Bir milletvekilinin diğer milletvekiline verdiği bilgi önemlidir. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Diplomasi ve teknolojide çok güçlü, iyi bir gençlik geliyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Paylaşmayı, sevgiyi, vicdanı unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk diplomasisinin gücünü görüyorsunuz - Son Dakika


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