Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ümraniye\'de Hamsi ve Kültür Festivali\'ne katıldı

Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye'de düzenlenen 9'uncu Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Festivalde konuşan Bakan Bak, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın da yoğun tempoda seçim çalışmaları devam ediyor. Murat Kurum sahada çok aktif bir şekilde çalışıyor. İnşallah 31 Mart'ta eser siyaseti, hizmet siyaseti, AK Parti ile beraber İstanbulluların hizmetinde olacak. Yola devam diyoruz' diye konuştu.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Rizeliler Derneği'nin iş birliğiyle Santral Meydanı'nda düzenlenen festivalde ziyaretçilere hamsi, lahana çorbası, kuymak, mısır ekmeği gibi Karadeniz'e has yöresel ürünler ve yemekler ikram edildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde standları gezen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İsmet Yıldırım ziyaretçilere balık ekmek dağıttı.

'31 MART SEÇİMLERİNDE HEM İSTANBUL MURADINA ERECEK HEM DE İSMET YILDIRIM ÜMRANİYE'DE GÖREVİNE DEVAM EDECEK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak festivalde yaptığı konuşmada, 'Dün Artvin'de belediye başkan adaylarımızın tanıtımını yaptık. Rizeliler gittiği her yere enerji ve coşku veren insanlar. Çok çalışkandırlar. Ülkesini çok sever. Hizmet için elinden geleni yaparlar. Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanımız Necmettin Bey ve sayın Başkanımız İsmet Bey Ümraniye'de güzel eserler ortaya koydular. Halkla bütünleşiyorlar. Geçen hafta çorba dağıtmışlardı. Bu hafta hamsi festivali var. Her gün halkla beraberler. Halkın derdini dinliyorlar. Hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerinde hem İstanbul muradına erecek hem de İsmet Yıldırım Ümraniye'de görevine devam edecek. Kendisi çok güzel işler yaptı. Vatandaşlardan bu tepkileri de duyuyoruz. Gençlerle yaptığı güzel projelerle vatandaşlar çok memnun. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak burada gençlerin spor yapması için spor salonları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok projeye destek verdik. Yola devam diyoruz. İsmet Yıldırım bizim de çok sevdiğimiz bir belediye başkanı. Kendisine destek olmaya geldik. Özellikle bu tip aktivitelerde vatandaşlarımızla belediyelerimiz kaynaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı da yoğun tempoda seçim çalışmaları devam ediyor. Murat Kurum sahada çok aktif bir şekilde çalışıyor. İnşallah 31 Mart'ta eser siyaseti, hizmet siyaseti AK Parti ile beraber İstanbulluların hizmetinde olacak. Yola devam diyoruz' şeklinde konuştu.

Festivallerin çok kıymetli olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise 'Belki memleketten çok uzağız ama kültürümüzü yaşatmakta çok önemli. Bu anlamda festivalimize emek veren burada bizi birleştiren başta belediye başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da 'Şu tabloyu görünce şairin ifade ettiği gibi 'Ben Anadolu erenleri Yunus, Hacı Bektaş Mevlanayım. Ben Türk'üm, ben Kürdüm, Çerkezim. Karadeniz'de Lazım. Bir elimde kemençe diğer elimde sazım. İşte ben Anadoluyum, yüreği sevda doluyum' diyor ya işte tablo bu' dedi.

'BÜTÜN İSTANBULLULARI 31 MART'TA SANDIĞA DAVET EDİYORUM'

Ümraniye'de her gün festival havasında mutlaka bir etkinliğin olduğunu söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum Bugün burada her sene olduğu gibi bu senede hamsi festivalinde bir araya geldik. Bundan sonra bütün etkinliklerde hep beraber olacağız. Dün çorba dağıttık. Ondan evvel balık dağıttık. Balık dağıtmaya tüm pazarlarda devam ediyoruz. Ümraniye, festivaller yeri oldu. Ümraniye inşallah 31 Mart'ta hem Ümraniye Belediye Başkanını tekrar seçecek ve nadasa kalmış İstanbul'da da Murat Kurum ile beraber murada erecektir. Bütün İstanbulluları 31 Mart'ta sandığa davet ediyorum. Hep beraber demokrasi şöleni altında ilçelerimizle birlikte nerede kalmıştık diyerek İstanbul'a yeniden güzel hizmetlere devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Festivale katılan vatandaşlardan Ömer Demirli 'Çok iyi buldum. Katılımda güzel. Değerli başkanımız İsmet Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Her sene katılıyoruz. Sanatçılarımız İsmail Türüt, Murat Köse gelecekler. Güzelce eğleneceğiz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum' dedi.

Ali Demirli ise 'Her sene düzenleniyor. Bunu düzenleyen belediyemize teşekkür ediyoruz. Bakanlarımız burada. Hamsi yemek isteyenler hamsi yiyor. Çayımız var. Vatandaşlarımızın hepsini bekliyoruz' dedi.