Gençlik ve Spor Bakanlığına Yeni Atamalar

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Veli Ozan Çakır, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Enes Efendioğlu atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vekaleten bakan Ömer Altunsoy'un yerine Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır'ın getirildiği belirtildi.
Marmara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Çakır, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Çakır, 2018 yılında da spor bilimleri temel alanında "doçent" unvanı aldı.
Sporda birçok ulusal ve uluslararası görevler alan Veli Ozan Çakır, 2018 yılından bu yana da Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığını üstleniyor.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Enes Efendioğlu atandı
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Enes Efendioğlu atandı.
Yapılan açıklamada, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Emre Topoğlu'un yerine göreve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu'nun getirildiği kaydedildi.
Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, doktora düzeyinde çalışmalarını ise Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünde tamamlayan Efendioğlu, yurt dışında da çeşitli eğitimler aldı.
Türkiye'yi 2019 yılındaki konuşmasıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda temsil eden ve genel kurul döneminde konuşma gerçekleştiren 30 yaş altı ilk Türk olarak da kayıtlara geçen Efendioğlu, FORBES derbisi tarafından da farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer aldı.
Ağustos 2022 itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Başkanlığı görevini de yürüten Efendioğlu, Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin (CDEJ) Fransa'da yapılan genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine de seçildi. Enes Efendioğlu'nun bu göreve seçilmesiyle Türkiye, ilk kez CDEJ içerisinde yönetim kurulu üyeliği seviyesinde temsil edilmiş oldu.
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