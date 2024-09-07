CHP'de Gençlik Kotası Yüzde 30'a Çıktı - Son Dakika
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CHP'de Gençlik Kotası Yüzde 30'a Çıktı

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, gençlik kotasına ilişkin; "Toplamda yüzde 30'luk çok ciddi bir gençlik kotası CHP'de artık var. Tüm genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bunun tabii Türkiye'deki tüm gençlere hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü gelip bugün CHP'de kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam var" dedi.

07.09.2024 18:32  Güncelleme: 18:44
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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, gençlik kotasına ilişkin; "Toplamda yüzde 30'luk çok ciddi bir gençlik kotası CHP'de artık var. Tüm genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bunun tabii Türkiye'deki tüm gençlere hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü gelip bugün CHP'de kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam var" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, tüzük kurultayındaki gençlik kotasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Killik şöyle konuştu:

"Öncelikle tabii ki tüzük değişikliği oldu. CHP'ye ve Türkiye demokrasisine hayırlı olsun. Çok önemli bir atılım CHP ve Türkiye siyaseti tarihi için. Ne yazık ki bu antidemokratik siyasi partiler kanununun izin verdiği ölçüde şu ana kadar çıkmış en demokratik tüzük oldu. Delegelerimizin de neredeyse tamamına yakınının oyuyla kabul edildi. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Burada tabii biz gençler için ne gibi değişiklikler oldu o aslında çok kritik. Çünkü günlerdir hem genç arkadaşlarımızla hem parti yöneticilerimizle bunların çalışmalarını yapıyoruz. Uluslararası üyesi olduğumuz örgütlerin tüzüklerini, yönetmeliklerini inceledik. Oralarda ne var onlara baktık. CHP'de iki tane çok önemli gençlik alanında devrim oldu. Birincisi gençlik kotası meselesi. Gençlik kotası CHP'nin önceki tüzüğünde de vardı. Bu diğer siyasi partilerden CHP'yi ayıran en büyük özelliklerden birisi. Biz de bir gençlik kotası var. Bu 18-30 yaş arasında yüzde 20 olarak uygulanıyordu. Şimdi biz gençlik kotamızı iki kademeli bir sistemle yüzde 30'a çıkardık. Yani orada bir yüzde 20'den yüzde 30'a çıkartılan bir gençlik kotası var. Bunun da 18-25 yaş arasını yüzde 10 olarak, 25-40 yaş arasını da yüzde 20 olarak yani kademeli önce yüz 15 sonra yüzde 20 olarak iki kademe uygulayacağımız bir sistem. Bunu neden kademeli bir kota olarak uyguladık? Çünkü öncesinde 18-30 yaş olarak uyguladığımızda daha çok 20'li yaşların sonunda 30 yaşına yakın tüm insanlar kotalardan faydalanıyordu. Çünkü siyasette ve insan hayatında belli bir vakit geçirmiş olmanın avantajını kullanarak 18, 20, 22 yaşlarında insanların önüne geçiyorlardı. Kotadan onlar yaralanıyordu. Biz ama toplumun geliştiği, toplumun gittiği yönü görüp özellikle 18-25'in kendini ifade edebileceği, bugün Z kuşağı olarak adlandırılan, yarın alfa kuşağı olacak başka kuşaklar olacak o kuşakta toplumdaki yoğun nüfusun siyasette de kendini var edebilmesini istedik. ve oraya özel yüzde 10'lul bir kota tanımladık.

"Yüzde 30'luk çok ciddi bir gençlik kotası CHP'de artık var"

Onun dışında ikinci kotanın adına da çalışma çağı kotası dedik. Artık okulunu bitiren mesleki hayatına atılan, iş kuran ailesini kuran insanların da belli hayatta başka sorumlulukları, başka özellikleri var. Bunlar genellikle artık o çağlarda iş hayatına atılmış oluyorlar ve yaşadıkları problemler bugün Türkiye'nin içindeki bulunduğu problemlerin çoğunu onlar siyasette gelip anlatsınlar diye özel yine bir kota aralığı tanımlandı 25-40 yaş arası için. Onu da yüzde 20 toplamda yüzde 30'luk çok ciddi bir gençlik kotası CHP'de artık var. Tüm genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Bunun tabii Türkiye'deki tüm gençlere hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü gelip bugün CHP'de kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam var. Onlara yönelik bir pozitif ayrımcılık var.

"Türkiye siyasi tarihi açısından çok büyük bir devrim"

İkincisi ise bizim özellikle yerel seçimlerde çok ciddi bir atılımımız oldu. Genç belediye başkan adayları, genç belediye meclis üyeleri belirledik. Bunun CHP'ye ne gibi bir katkısı oldu derseniz; sahaya çalışmaya çıktığımızda gençlerin enerjisinin insanlarda çok büyük bir karşılık bulduğunu. Genç belediye başkan adayını gördüğünde, genç bir belediye meclis üyesi adayı görmek karşısında bundan çok mutlu olduklarını ve bunun da karşılığında CHP'ye oy attıklarını gördük. Biz milletvekilliğinde ne yazık ki CHP olarak geçtiğimiz seçimlerde istediğimiz neticeleri hem siyasal sonuçlar anlamında hem de gençlerimize taşıma anlamında elde edememiştik. Orada da bir öz eleştiri yaptık. Biz milletvekilliğinde gençlerin katılımını, CHP'nin meclis kadrolarında gençlerin bulunmasını nasıl sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde bugün yine meclis kadrolarına biliyorsunuz ön seçimde yüzde 85'lik bir uygulama olacak. Yüzde 85 ön seçimde belirlenecek. Burada zaten az önce saydığım gençlik kotası uygulanacak. Onun dışında genel merkezin kullanmak isteyeceği yüzde 15'lik kısımda bunun yüzde 5'ini kadın ve gençlik kollarından gelecek insanlara ayırdılar. Bu da toplamda 30 kişi ediyor. Yani 30 kişilik bir kadro genel başkan tarafından belirlenecekse bunun kadın ve gençlik kollarından gelmesi ve onların önerdiği isimler olması gibi gibi bir şart geçildi. ve bunun içinde de bir bölü dört oranındaki kişi bir önceki milletvekilliği seçiminde milletvekili çıkardığımız sıralardan yani listenin sonlarına yazıp o kotaları kontenjanları doldurmak değil bir bölü dört önünde de önceki milletvekiliği seçimlerinde başarılı olduğumuz milletvekili çıkardığımız sıralarda o kotaları getirme zorunluluğu. Bu aslında Türkiye siyasi tarihi açısından çok büyük bir devrim. CHP'nin gençlere verdiği önemi yani gençlerden en çok oy alan parti olan CHP'nin bunlarla nasıl karşılık verdiğini gösteriyor. Umarım bu tüzük değişikliği hem partimize hem ülkemize hayırlı olur."

CHP\'de Gençlik Kotası Yüzde 30\'a Çıktı
Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Gençlik Kotası Yüzde 30'a Çıktı - Son Dakika

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