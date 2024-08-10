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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Krallık'ta bulunan Gürak'ın Büyükelçi Ertaş ile bir araya geldiği bildirildi.

NATO Deniz Komutanlığında incelemelerde bulunan ve görevli Türk personeline hitap eden Gürak'ın Birleşik Krallık Müşterek Harekat Komutanlığı ve Coningsby Hava Üssü'nü de ziyaret ettiği belirtildi.