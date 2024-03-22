Gerede'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Gerede'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Gerede\'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde Dayıoğlu ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli H.M suçüstü yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin çaldığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

22.03.2024 10:29
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Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dayıoğlu ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, araştırmalar sonucu kimliği belirlenen şüpheli takibe aldı.

Şüpheli H.M, ekiplerce suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin 3 evden çaldığı yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyaları, polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gerede'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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