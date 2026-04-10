Gergerlioğlu: Aile Bakanlığı Politikaları Komedi, İnsan Hakları Darbe Aldı
Gergerlioğlu: Aile Bakanlığı Politikaları Komedi, İnsan Hakları Darbe Aldı

10.04.2026 14:59
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın insan hakları ve aile bütünlüğü konusundaki politikalarını eleştirerek, engellilerin emeklilik hakları ve sosyal hizmetlerdeki aksaklıklar üzerine detayları paylaştı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın politikalarını komedi olarak nitelendirerek, 2026 Türkiye'sinde insan hakları ve aile bütünlüğünün ağır darbe aldığını vurguladı. Gergerlioğlu, engellilerin emeklilik haklarının ellerinden alınması ve ÖTV indirimindeki adaletsizlikler gibi konularda Bakanlığın somut adım atmadığını belirtti.

Cezaevlerinde yarım milyona yakın insanın durumuna karşı Bakanlığın sessiz kaldığını ifade eden Gergerlioğlu, aile yapısını dinamitleyen gözaltılar ve KHK ile işinden edilen ailelerin yaşadığı yıkıma dikkat çekti. Hukuk sistemindeki tıkanıklıkları örneklerle anlatarak, sosyal devletin görevini yapması gerektiğini vurguladı.

Bakım merkezlerindeki ihmalleri ve 14 ilde huzurevi bulunmamasını eleştiren Gergerlioğlu, sosyal medya düzenlemelerinin çocukların eğitim hakkını engelleyebileceğini söyledi. İktidarı gerçek çözümler üretmeye davet ederek, engelli aylıkları ve bakım ücretlerinin komik seviyelerde kaldığını hatırlattı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, İnsan Hakları, Milletvekili, DEM Parti, Kocaeli

