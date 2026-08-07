Germencik\'te mobilya mağazasında yangın

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 2 katlı bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında mağazada hasar oluştu.

Camikebir Mahallesi Meydan Sokak'taki Abdullah Teker'e ait 2 katlı bir mobilya satış mağazasında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede mağazayı sardı. Mağazadan yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri 2 saatlik müdahale ile bitişikteki binalara sıçramadan söndürürken; mağazada hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.