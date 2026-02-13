GERMECİK'TE KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
ydın'ın Germencik ilçesinde debisi yükselen dereler ve çaylar, taşkınlara neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suyu dolarken, evlerin bahçelerini ve bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan Ortaklar Mahallesi ile Kuşadası arasındaki kara yolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Melek FIRAT/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Germencik'te Sel Nedeniyles Ulaşım Kesildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?