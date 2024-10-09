Gezi Parkı Davası: Duruşma 10 Aralık'a Ertelendi

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(İSTANBUL)- Gezi Parkı davasında haklarında verilen 18'er yıllık hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan sanıklar Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandığı dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan sanıkları avukatları temsil etti. Duruşma, 10 Aralık'a ertelendi.

Gezi Parkı davasında Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandıkları dava dosyası, mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

Gezi Parkı Ana Davası kapsamında, haklarında verilen 18'er yıl hapis cezası kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulduktan sonra tahliye edilen Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ile Ali Hakan Altınay'ın katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vekili de katıldı.

Mücella Yapıcı'nın Beraat ettiği dosya mahkemeye gönderildi

Mücella Yapıcı'nın daha önce, "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp beraat ettiği ve kararın kesinleştiği dosyanın mahkemeye gönderildiğini belirtildi. Beyanları sorulan avukatlar, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Dosya mütalaaya gönderildi, duruşma 10 Aralık'a ertelendi

Mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.