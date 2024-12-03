Gıda Enflasyonu Farklılık Gösteriyor - Son Dakika
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Gıda Enflasyonu Farklılık Gösteriyor

Gıda Enflasyonu Farklılık Gösteriyor

DİSK-AR, en yoksul kesimde gıda enflasyonunun yüzde 86,2 olduğunu açıkladı.

03.12.2024 13:28
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(ANKARA) - DİSK-AR tarafından TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin yapılan açıklamada, "En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 86,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 34 düzeyinde kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, TÜİK'in 'hissedilen enflasyon' rakamlarını ilan etmesi gerektiği belirtilerek, gıda enflasyonunun dar gelirlilerde daha yüksek olduğunu kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi enflasyon ile en yoksul kesimin enflasyonu arasında ciddi bir fark olduğu ortaya çıkıyor"

"TÜİK, Kasım 2024 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 48,57 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran. DİSK-AR'ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 67 oldu. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 54,2 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 67,8 ve en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık seriye baktığımızda ortalama resmi enflasyon ile en yoksul kesimin enflasyonu arasında ciddi bir fark olduğu ortaya çıkıyor.

"En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 86,2"

Yüksek gelir gruplarının daha düşük gıda enflasyonu hissettiği görülüyor. Dördüncü (yüksek) yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 47,3 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 34,1 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 86,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 34 düzeyinde kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

"TÜİK ayrıca gelir gruplarına göre enflasyon farklılaşmasını da açıklamalıdır"

Gıda enflasyonunda olduğu gibi resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir. Uluslararası alanda Avrupa, ABD, Almanya ve Japonya Merkez Bankaları gibi çeşitli kuruluşlar tarafından hissedilen/algılanan ve beklenen tüketici enflasyonu düzenli olarak yayımlanıyor. Ancak TÜİK, aylık Tüketici Eğilim Anketi gerçekleştirmesine rağmen, bunun çıktısı olan 'hissedilen/algılanan enflasyon'u açıklamıyor. TÜİK, uluslararası kuruluşların yaptığı gibi halkın hissettiği/algıladığı enflasyon oranı ve beklenen enflasyonu da elinde hazır bulunan verileri işleyerek yeni bir veri olarak yayımlamalıdır. TÜİK ayrıca gelir gruplarına göre enflasyon farklılaşmasını da açıklamalıdır.

"TÜİK veri saklamaya devam ediyor"

TÜİK madde fiyat listesini Haziran 2022'den bu yana açıklamadığı için ürün ve hizmet bazında ortalama fiyatlar tam olarak bilinmiyor. TÜİK, DİSK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamayı reddetti. Bu nedenle enflasyon oranını hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın hukuksuz işleme koymama kararı, TÜİK'in madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarına ilişkin veri setini açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları keyfi olarak hareket edemez. TÜİK'in yöneticileri Anayasa ve yasalar gereği mahkeme kararlarını gecikmesizin yerine getirmek zorundadırlar."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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