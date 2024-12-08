Gıda Fiyatları Artarken İthalata Bağımlılık Eleştirisi

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Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunarak, dünyada gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Gürer, "Son aylarda dünya genelinde gıda ürünlerinde fiyat artışlarının yaşandığı açıklandı. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olacaktır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye'nin bir tarım ihracatçısı olduğu yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi, "Türkiye tarımda bazı ürünlerde ihracatçı bir ülke olsa da temel gıda ürünlerinde ithalatçı konumundadır" dedi. Türkiye'nin fındık, kayısı, narenciye ve domates gibi ürünlerde ihracatçı konumunda olduğunu belirten Gürer, temel gıda ürünlerinin önemli bir kısmında ise ithalata bağımlı hale gelindiğini vurguladı.

"Ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin kendi kendine yeterlilik oranı sadece yüzde 52"

Ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin kendi kendine yeterlilik oranının sadece yüzde 52 olduğuna dikkat çeken Gürer, "Ürettiğimiz kadar tüketiyoruz ve neredeyse aynı miktarda ürünü ithal ediyoruz. Bitkisel ham yağ açığımız önemli ölçüde yurt dışından ithal ürünlerle kapatılıyor" dedi.

Bakanlık verilerine göre, pirinçte yüzde 75, kuru fasulyede yüzde 92, mısırda yüzde 86, soya fasulyesinde ise yalnızca yüzde 5,2 oranında kendi kendine yeterlilik seviyelerine ulaşıldığını ifade eden Gürer, bu durumun Türkiye'yi ithalatçı bir ülke haline getirdiğini belirtti. Kırmızı mercimeğin anavatanı olarak bilinen Türkiye'nin yeterlilik oranının yüzde 86 seviyesine düştüğünü söyleyen Ömer Fethi Gürer, buğdayda yüzde 96, arpada ise yüzde 90 oranında yeterlilik sağlanmasına rağmen ithalatın devam ettiğini vurguladı. Pamuk ithalatının ise 912 bin tona ulaştığını ifade eden Gürer, "Bu tablo, Türkiye'nin temel gıda ürünlerinde dışa bağımlılığını açıkça ortaya koyuyor" dedi. 21 üründe arz açığının Bakanlık verilerinde de yer aldığını da belirtti.

"Türkiye, gıda ürünlerinde dışa bağımlılıktan kurtulamazsa, raflardaki fiyatlar daha da yükselecek"

İthal edilen ürünlerin Türkiye'de üretilen ürünlerden daha yüksek fiyatlarla satışa sunulduğunu belirten Gürer, "Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında, ithal ürünlerin fiyatlarının daha da artacağı öngörülüyor. Türkiye, gıda ürünlerinde dışa bağımlılıktan kurtulamazsa, raflardaki fiyatlar daha da yükselecek. Üreticilerimizi desteklemek ve girdi maliyetlerini düşürmek zorundayız. Bu adımları atmadan, fiyatların olumlu bir şekilde tüketiciye yansıması mümkün değil" diye konuştu.

Gürer, Türkiye'nin yurt dışından ortalama 10 milyon ton buğday ithal ederek un ve makarna DIR kapsamında ihraç ettiğine de dikkati çekerek, "Sanayicinin bu ticaretten kazanç sağlaması olumlu olsa da çiftçimiz bu ihracattan fayda sağlayamıyor. Esas olan, Türkiye'nin kendi yeterliliğini sağlamasıdır" dedi.

"Çiftçiye yeterli destek verilmeden tarımdaki sorunlar çözülemez"

Gürer, 2025 yılına kadar dünyadaki gıda piyasalarında fiyat artışlarının devam edeceğini ve bunun Türkiye'ye ithal edilen ürünlere de yansıyacağını belirterek, 2025 yılı bütçesinin komisyondan geçtiğini ve bu bütçede çiftçilere yeterli desteğin sağlanmadığını ifade etti. Gürer, "Çiftçiye yeterli destek verilmeden tarımdaki sorunlar çözülemez. Girdi maliyetleri düşürülmeden, çiftçiden düşük alım fiyatlarıyla ürün almak, çiftçiyi üretimden uzaklaştırır. Bu durum, sorunların daha da derinleşmesine yol açar. Üretimin içinde olanları sahiplenen bir politikaya yönelmek artık bir zorunluluktur" diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, tarımsal desteklerin artırılmasının ve üretim alanlarının genişletilmesinin Türkiye'yi kendi kendine yeterli bir ülke haline getireceğini söyleyerek, "Aksi takdirde dışa bağımlılık artacak, fiyatlar yükselmeye devam edecek ve üretici ile tüketici arasındaki makas daha da açılacaktır" dedi.