Gıda İsrafı Krizi: Sıfır Atık Günü İle Mücadele
30.03.2026 10:24
Sıfır Atık Vakfı Başkanı, gıda israfını yüzde 20 azaltmanın açlık krizini sona erdireceğini belirtti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) ile Sıfır Atık Günü'nün ana temasını "gıda israfı" olarak belirlediklerini ifade ederek, "2026 yılında hala 8 milyondan fazla insan, açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Mevcut israfı sadece yüzde 20 oranında azaltabilirsek, dünyadaki açlık krizini bitirebiliriz." dedi.

Ağırbaş, 30 Mart Sıfır Atık Günü dolayısıyla vakfın Üsküdar'daki genel merkezinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen birkaç günde Birleşmiş Milletlerin (BM) New York'taki genel merkezinde olduklarını belirten Ağırbaş, BM Genel Sekreteri başta olmak üzere 20'den fazla üst düzey görevliyle gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde sıfır atık konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini söyledi.

ABD'de 140'tan fazla sivil toplum kuruluşu (STK) ve iş dünyası temsilcisinin katıldığı bir danışmanlık toplantısı düzenlediklerini dile getiren Ağırbaş, aynı zamanda COP31 Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı programda, Amerikalı STK'lerin ve iş dünyasının taleplerini dinlediklerini aktardı.

COP31 sürecine ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Ağırbaş, dünyanın 7 bölgesinde danışmanlık toplantıları düzenleyeceklerini belirterek, "Yakın zamanda Kenya'da 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesinde toplantı düzenleyeceğiz. Çünkü iklim değişikliğinden en fazla etkilenen gruplardan bir tanesi, dezavantajlı ve yoksul gruplar. İklim krizine bağlı sebeplerle önümüzdeki 10 yıl içinde 132 milyon insanın daha yoksullaşması bekleniyor." diye konuştu.

Emine Erdoğan'ın liderliğinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık hareketinin, 2020 yılı itibarıyla uluslararası bir boyuta taşındığını vurgulayan Ağırbaş, 2022 yılında ise BM Genel Kurulu'nda alınan tarihi bir kararla 30 Mart'ın "Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini ve BM çatısı altında bir danışma kurulu kurulmasına karar verildiğini, bu kurulun başkanlığına da Emine Erdoğan'ın seçildiğini hatırlattı.

Ağırbaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin vizyonu ve liderliğinde, başta Türkiye olmak üzere dünyanın bütün bölgelerindeki insanların sorunlarını dinliyoruz. O sorunları COP31 toplantılarında masaya getireceğiz. Bugüne kadar 30 tane COP toplantısı yapılmış ve 80'den fazla karar alınmış olmasına rağmen, bu kararların çoğu maalesef masada kalmış. Biz bu COP toplantısında diyoruz ki, alınan kararlar sahada uygulanmak zorunda ve uygulansın istiyoruz." dedi.

Kararların uygulanabilmesi için insanların sorunlarının doğru tespit edilmesi gerektiğinin altını çizen Ağırbaş, bu kapsamda dünyanın farklı bölgelerini ziyaret ederek insanları dinlediklerini ve çözüm önerileri ürettiklerini belirtti.

Gıda israfının azaltılmasıyla dünyadaki açlık krizinin sona erebileceğini söyleyen Ağırbaş, "Bu yıl BM ile birlikte Sıfır Atık Günü'nün ana temasını 'gıda israfı' olarak belirledik. 2026 yılında hala 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Dünyanın bir tarafında böyle veriler varken, diğer tarafta veri merkezlerinin ne kadar su ve enerji tükettiğini tartışıyoruz. Mevcut israfı sadece yüzde 20 oranında azaltabilirsek, dünyadaki açlık krizini bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Bu sistemi durdurmak ve değiştirmek zorundayız"

Ağırbaş, BM'de küresel bir çağrı yaparak, COP31'de Emine Erdoğan'ın liderliğinde 10 yıl içinde gıda israfının azaltılması için bütün ülkelerin, STK'lerin ve şirketlerin katılacağı yeni bir kampanya önerisinde bulunduğunu aktardı.

Dünyadaki kaynakların yeterli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Sıfır atık bilinci oluşturmak ve bu kültürü çocuklarımıza kazandırmak milli bir sorumluluğumuzdur. Bugün doğmamış çocukların kanında bile mikroplastiğe rastlanırken, bu sistemi durdurmak ve değiştirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Ağırbaş, bireysel katkının önemine dikkati çekerek, "Şayet hep birlikte küçük de olsa sıfır atıkla alakalı uygulamaları hayata geçirebilirsek dünyayı değiştirebiliriz. Bir vatandaş olarak günde birkaç pet şişeyi tasarruf edebilsek, bunu dünya geneline vurduğumuzda milyarlarca pet şişeyi tasarruf etmiş oluruz. Bu sizin için küçük, dünya için çok büyük bir adım olur." dedi.

BM'nin internet sitesinde UN-Habitat, UNEP ve Sıfır Atık Vakfı logolarının yan yana yer aldığına işaret eden Ağırbaş, bu üç kurumun dünyadaki tüm etkinlikleri birlikte organize ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

