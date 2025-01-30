Giden Gelmez Dağları'nın Acı Hikayesi - Son Dakika
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Giden Gelmez Dağları'nın Acı Hikayesi

Giden Gelmez Dağları\'nın Acı Hikayesi

Antalya-Konya arasında yükselen Giden Gelmez Dağları, doğa harikası ve hüzünlü bir geçmişe sahip.

30.01.2025 12:22
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Antalya ve Konya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan üzerinde bir çok uçurum, obruk ve mağara bulunan Giden Gelmez Dağları, keskin ve yalçın kayalarının heybetiyle görenleri etkiliyor.

Akseki ilçesine bağlı Süleymaniye, Ceceler ve Değirmenlik kırsal mahallelerinin etrafında yükselen Giden Gelmez Dağları, 2 bin metreyi aşan dağ sırasından oluşuyor.

Giden Gelmez Dağları, Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni de çevreliyor.

Heybetiyle ürküten sivri ve keskin kayalıklar aynı zamanda sıra dışı görünümüyle görsel güzellikler oluşturuyor.

Orta Torosları oluşturan üzerinde birçok uçurum, obruk ve mağara bulunan Giden Gelmez Dağları, birbiri ardına sıralanan karstik yalçın kayalıkları ile hayran bırakıyor.

Zorlu hayat şartlarında birçok türe ev sahipliği de yapan bu dağlarda yoğunluklu olarak yaban keçileri bulunuyor. Geyik ve çeşitli yaban hayvanlarının mesken tuttuğu alanda endemik bitki türlerine de rastlanıyor.

Kış aylarında dağ sırasının bazı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor.

Çetin hava ve doğa şartlarında zirve tırmanışı gerçekleştirenleri sis ve çığ tehlikesi karşılıyor.

Giden Gelmez Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından foto kapanlarla izlenen ve dağ keçilerinin koruma altında olduğu dağlık alana giriş için özel izin gerekiyor.

Adını acı dolu hikayelerden almış

Avlanmak için 1941 yılında gittiği Giden Gelmez Dağları'nın zirvesinde 102 metre derinliğinde obruğa düşerek ölen İsmail Özen'in torunu Mahmut Girgin (56), AA muhabirine, acı hikayeyi anlattı.

Dağa adını veren olaylardan biri kabul edilen trajedinin geçmişten günümüze aktarıldığını ifade eden Girgin, "Dedem 1941 yılında arkadaşlarıyla avlanmak için bu dağa gitmiş. Vurdukları bir geyiği çıkarmak için iple indiği obruğa düşerek hayatını kaybetmiş. Profesyonel dağcıların 15 yıl sonra bulduğu dedemin kemikleri köyümüzün mezarlığına defnedilmiş." dedi.

Dayısı Ömer Özen'in yıllar sonra dağcılarla birlikte dedesinin düştüğü obruğa giderek kemiklerini bulduğunu ifade eden Girgin, "Dedemin de aralarında olduğu 14 köylümüz avlanmak için dağa gitmiş. Köylülerin vurduğu bir geyik obruğa düşmüş. Bulunduğu yerden çıkarmanın mümkün olmadığını görünce ertesi gün tekrar bölgeye giderek ip yardımıyla geyiği çıkarmak istemişler. Dedem sarkıtılan iple aşağıya inmiş ancak obruğun kaygan ve keskin taşları ipi kesince yukarı çıkmayı başaramamış. Dedem, 102 metre derine düşerek orada kalmış." ifadelerini kullandı.

Giden Gelmez Dağları'nda rehber olmadan dolaşılamayacağına dikkati çeken Girgin, "Geçmiş yıllarda köyden başka 2 avcı da gece dinlenmek için yaktıkları ateşin erittiği kar kütlesi nedeniyle uçuruma düşmüş. Bu da anlatılan başka bir olay." dedi.

Girgin, bu olayda, avcıların yanlarındaki köpeğin yardım istemek için köye geldiği ancak köpeğin hareketlerine anlam verilemediği için yardıma gidilmediği ve cenazelerine ulaşılamadığı halen dağın eteklerindeki kırsal mahallelerde anlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giden Gelmez Dağları'nın Acı Hikayesi - Son Dakika

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