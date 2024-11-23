Gider'den STK'lara Destek Vurgusu - Son Dakika
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Gider'den STK'lara Destek Vurgusu

Gider\'den STK\'lara Destek Vurgusu

AK Parti Milletvekili Gider, Çanakkale Ticaret Borsası ile buluşarak STK'lara destek sözü verdi.

23.11.2024 14:16
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Ticaret Borsası kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Gider, bugüne kadar her zaman STK'ların yanında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çanakkale Ticaret Borsasının hem bürokrasi hayatında hem siyasette en fazla birlikte proje yürüttüğü sivil toplum kuruluşlarının başında yer aldığını belirten Gider, "Bunun dışında seçimlerinin en anlamlı olduğu, sektörün birbirini tanıyarak oy verdiği, genellikle birden fazla listenin çok güzel bir şekilde yarıştığı bir sivil toplum örgütü. Bir yerde ne kadar çok yarış varsa, seçimler ucu ucuna geçiyorsa demokrasi o kadar oturmuş demektir. Ben bu anlamda demokrasi bilinçleri için ticaret borsası üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ticaret Borsasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Gider, şöyle devam etti:

"Siyasetçi olarak bizim görevimiz de onlara destek olmak. Çünkü siyasetin görevi sivil topluma destek olmaktır. Ayar vermek, yön vermek, seçimlerine bulaşmak değildir. Borsa üyelerimiz kimi seçiyorsa bizim için başkan odur. Herkes haddini ve yerini bilirse toplumda, siyasette, yönetimde, devlette rahatlamış olur. Benim üzerime düşen ne varsa ben bunları bugüne kadar yaptığım gibi yine yapmaya da devam edeceğim. Davetiniz için sizlere çok teşekkür ediyor başarılar diliyorum."

Toplantıya, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin ve Borsa Yönetim Kurulu ile Çanakkale Ticaret Borsasının kurucuları ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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