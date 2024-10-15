Giresun Belediye Başkanı Ekonomik Durumu Değerlendirdi

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Muhtarlar Meclisi'nin ikinci toplantısında, "Göreve geldiğimizde 5 ay içerisinde ödenmesi için önümüze 184 milyon TL bir çek ödemesi çıktı ve bunun 130 milyon TL'sini ödedik. Ekonomik olarak belediyemizde en kötü günler geride kaldı" dedi.

Başkan Köse, Kale Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Muhtarlar Meclisi'nin ikinci toplantısında geride kalan 6,5 aylık dönemi değerlendirdi. Ekonomik anlamda belediyede en kötü günlerin geride kaldığının altını çizen Köse, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizde 5 ay içerisinde ödenmesi için önümüze 184 milyon TL bir çek ödemesi çıktı ve bunun 130 milyon TL'sini ödedik. Bazıları ile de ödeme planları üzerinde anlaşmaya vardık. Her ay sigorta ve vergi hariç 55 milyon TL maaş ödemesi yapıyoruz. Yine her ay 15 milyon TL kredi ödemesi yapıyoruz. Geride bıraktığımız 6,5 ayda 400 milyon TL borç ödemesi gerçekleştirdik. Faizli 1 kuruş para almadık. Kurumumuzdan emekli olan personelimizin tazminatlarını da ödüyoruz. AKSA elektrik firmasına bizden önceki dönemin son 4 ayı için 30 milyon TL elektrik borcu vardı. Bunun aylık faizi ise 2 milyon TL idi, bu faiz miktarıyla güzel şehrimize yatırım yapabilirdik. Yaptığımız görüşmeler sonucu bu faizi de durdurduk. Aylık değişken olarak 35-45 milyon TL aralığında çek ödemeleri vardı ve bu süreçte belediyenin hiçbir çeki yazılmadı. Çek ödemelerimiz ocak ayında sona eriyor. Belediye'nin çeki prestijlidir ve bu prestij devam edecektir. Geride bıraktığımız 6 aylık süreçte Özel Kalem Müdürlüğü'nden yaptığımız harcama 2 milyon 800 bin TL. Bizden önceki dönemin son 3 ayında aynı müdürlükten yapılan harcama miktarı ise 25 milyon TL. Benim geçmişle bir sorunum yok, ancak önümüze çıkanları da kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. Ben sürekli olarak şehrimize bizden önceki belediye döneminde yapılan veya merkezi hükümetin yaptığı bir hizmet için teşekkür ediyorum. Belediyenin vergi borcu için İller Bankası'ndan gelen paramızdan son 2 ayda 24 milyon TL kestiler. Ekonomik olarak belediyemizde en kötü günler geride kaldı. Görev süremizde bir kuruş ödemeden hibe yoluyla belediyemize 10 araç kazandırdık. Ayrıca Almanya'da yaşayan yardımsever hemşehrilerimizin desteğiyle belediyemize tam donanımlı 2 adet itfaiye aracı kazandırıyoruz. Şu anda işlemlerde sona gelindi. Belediye aşevimizde günlük ihtiyaç sahibi 100 aileye haftada 3 gün sıcak yemek götürüyoruz. Aşevimizde pişirilen yemekler için hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Dereli yolu üzeri Küçükköy mevkiinde bulunan belediyemize ait arsayı kat karşılığı olarak yarın ihale ediyoruz. Planlamada yaklaşık 400 konut ve 25 dükkan bulunuyor. Bu projeden belediyemiz ciddi bir gelir elde edecek."

Toplantıda muhtarlara seslenen Köse, "Bundan 2 ay önce yaptığımız ilk Muhtarlar Meclisi toplantısında sizlerden mahalleniz için önceliği olan 3 talep istemiştik. Şu an itibarıyla bu taleplerin yüzde 70'ini çözmüş bulunuyoruz. Kalan yüzde 30'luk dilim ise özel durumlar ve ekonomik nedenlerden dolayı hayata geçmedi. Sizlerin talepleri her zaman önceliğimiz. Birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Köse, ikametgahların köy ve ilçelerden şehre alınması konusunda da muhtarlardan destek isteyerek, son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlattı.

Toplantıda, muhtarlar söz alarak taleplerini iletirken; Birim Müdürleri de müdürlüklerinin yapmış olduğu çalışmaları anlattı.