Giresun Belediyesi, THY ile İmzalanan Protokol ile Cenaze Nakil Masraflarını Karşılayacak

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanan protokol kapsamında vatandaşların cenaze nakil masraflarının karşılanacağını duyurdu.

Giresun Belediyesi, THY ile imzalanan protokol kapsamında il dışı cenaze nakil işlemlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Müdürlüğü'müz bütçesinde önemli bir rakam tutan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Şanlıurfa gibi il dışı uzak mesafelere cenaze nakil işlemlerinin uçakla yapılması için gerekli protokolleri Türk Hava Yolları ile imzaladık. Cenaze başı nakil masraf ortalama 20 bin TL'den 2 bin 200 TL'ye indirilmiştir. Bu rakamda tamamen belediyemiz tarafından karşılanacak olup, vatandaşımızdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir."